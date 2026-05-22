TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative”

In data 26 e 27 maggio p.v. si terrà l'Assemblea dei Soci della STP S.p.A. Bari con la partecipazione dei legali rappresentanti del Comune di Trani, della Città Metropolitana di Bari, della Provincia di Barletta e dell'azienda Amet. Siamo chiamati ad approvare il Bilancio 2025 in attivo. Sarà il mio ultimo Bilancio da Sindaco della Città di Trani nonché da socio di maggioranza relativa della STP SpA. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno contribuito al buon funzionamento dell'Azienda e al miglioramento di un servizio pubblico di fondamentale importanza. Nella prossima assemblea, seppur previsto il rinnovo degli organi, ho chiesto ai miei colleghi, rappresentanti degli altri Soci, di rinviare ad altra seduta la definizione della governance della azienda, in considerazione delle elezioni amministrative in corso. Il Presidente Lodispoto e il Sindaco Leccese per sensibilità, rispetto e correttezza istituzionale hanno dato la loro disponibilità a rinviare a seduta successiva la trattazione dei punti all' Odg inerenti il rinnovo degli organi aziendali. Di questo li ringrazio a nome di tutta la comunità cittadina. Tale mia richiesta è coerente con l'azione e il modus operandi che ha caratterizzato il mio mandato sindacale. Alla società STP spA auguro un buon e proficuo lavoro per il futuro.