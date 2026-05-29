San Nicolino
San Nicolino
Religioni

“Con tutto il cuore”, a Trani il libro su San Nicola il Pellegrino dedicato ai bambini

Sabato 30 maggio al Polo Museale Diocesano la presentazione del volume illustrato che racconta ai più piccoli la vita e i valori del santo patrono di Trani

Trani - venerdì 29 maggio 2026 10.00 Comunicato Stampa
Sabato 30 maggio, alle ore 17.30, presso il Polo Museale Diocesano di Trani, sarà presentato il volume "Con tutto il cuore – San Nicola il Pellegrino raccontato ai piccoli".

Il libro nasce con l'obiettivo di far conoscere ai bambini e alle famiglie la figura di San Nicola il Pellegrino attraverso parole semplici, immagini coinvolgenti e un racconto ricco di emozione.

I testi sono curati da Andrea Di Filippo e don Nicola Grosso, mentre le illustrazioni sono realizzate da don Gaetano Lops. La pubblicazione racconta la vita del giovane santo patrono di Trani mettendo al centro valori come la fede, la semplicità e l'amore vissuto "con tutto il cuore".

L'iniziativa è promossa dalla Confraternita di San Nicola Pellegrino, con il sostegno della Fondazione S.E.C.A., per aiutare le nuove generazioni a riscoprire la bellezza della testimonianza del santo patrono e il legame con la tradizione della città.

L'incontro sarà aperto alla cittadinanza, alle famiglie, agli educatori e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino la figura di San Nicola attraverso uno sguardo semplice, autentico e adatto ai più piccoli.
Locandina
Elezioni Amministrative 2026
  • San Nicola Pellegrino
Altri contenuti a tema
Trani celebra San Nicola il Pellegrino: fede, tradizione e comunità nel 932° anniversario del Santo Patrono Trani celebra San Nicola il Pellegrino: fede, tradizione e comunità nel 932° anniversario del Santo Patrono Fino al 2 giugno un ricco programma religioso e cittadino accompagnerà i solenni festeggiamenti in onore del Patrono della città e dell’Arcidiocesi
"Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino!", tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono "Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino!", tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono Una processione in mare che che da 101 anni si ripete grazie alla devozione di una comunità
Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca Eventi e cultura Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca Le iniziative, promosse da Confesercenti, in occasione della festa del Santo Patrono di Trani
Il centro storico tranese accoglie gli altarini dedicati a San Nicola nei giorni della festa Eventi e cultura Il centro storico tranese accoglie gli altarini dedicati a San Nicola nei giorni della festa L’iniziativa è stata promossa da Franco Pagano, segretario del comitato feste patronali Trani e accolta con entusiasmo dai cittadini
San Nicola il Pellegrino: una festa di luce, speranza e identità per la città di Trani San Nicola il Pellegrino: una festa di luce, speranza e identità per la città di Trani Una settimana di spiritualità, cultura, tradizione e spettacolo per onorare il patrono della città, San Nicola il Pellegrino.
Festa patronale a Trani, novità di quest'anno "La Notte di San Nicola" Festa patronale a Trani, novità di quest'anno "La Notte di San Nicola" Il programma ufficiale sarà presentato mercoledì in conferenza stampa
Concluse le celebrazioni per San Nicola il Pellegrino nella serata del 2 giugno Eventi e cultura Concluse le celebrazioni per San Nicola il Pellegrino nella serata del 2 giugno Il gran finale, nella serata di ieri, con il grandioso spettacolo di fuochi d’artificio dal molo San Nicola
Oggi Trani in festa per San Nicola il Pellegrino: il programma Oggi Trani in festa per San Nicola il Pellegrino: il programma Stasera processione e spettacolo pirotecnico
Rinnovati gli organi direttivi dell'Associazione Nazionale degli Avvocati sezione Trani
29 maggio 2026 Rinnovati gli organi direttivi dell'Associazione Nazionale degli Avvocati sezione Trani
Forza Italia | Pasquale De Toma è il consigliere più votato della coalizione: "Il cammino continua: grazie per questo straordinario risultato "
29 maggio 2026 Forza Italia | Pasquale De Toma è il consigliere più votato della coalizione: "Il cammino continua: grazie per questo straordinario risultato"
Rifiuti speciali dalla Campania nelle campagne della BAT, il PD: “Operazione decisiva contro un grave danno al territorio”
29 maggio 2026 Rifiuti speciali dalla Campania nelle campagne della BAT, il PD: “Operazione decisiva contro un grave danno al territorio”
Trani si prepara a celebrare San Nicola il Pellegrino: il programma
29 maggio 2026 Trani si prepara a celebrare San Nicola il Pellegrino: il programma
Shock sul lungomare di Trani: si abbassa i pantaloni e defeca davanti ai passanti
28 maggio 2026 Shock sul lungomare di Trani: si abbassa i pantaloni e defeca davanti ai passanti
Bar San Marco di Trani cambia gestione dopo 30 anni: il saluto di Lea, Tommaso e Grazia
28 maggio 2026 Bar San Marco di Trani cambia gestione dopo 30 anni: il saluto di Lea, Tommaso e Grazia
Falsi incidenti e truffe assicurative: sei arresti tra carabinieri, avvocati e medici
28 maggio 2026 Falsi incidenti e truffe assicurative: sei arresti tra carabinieri, avvocati e medici
Trani Marathon protagonista alla “Trinitapoli… in Corsa”: Amoruso campione provinciale Bat
28 maggio 2026 Trani Marathon protagonista alla “Trinitapoli… in Corsa”: Amoruso campione provinciale Bat
130 alunni delle quarte festeggiano al “De Amicis” la conclusione del progetto “Ospitalità Mediterranea "
28 maggio 2026 130 alunni delle quarte festeggiano al “De Amicis” la conclusione del progetto “Ospitalità Mediterranea"
Traffico illecito di rifiuti, Decaro e Ciliento: “La Regione Puglia si costituirà parte civile”
28 maggio 2026 Traffico illecito di rifiuti, Decaro e Ciliento: “La Regione Puglia si costituirà parte civile”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.