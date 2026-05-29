“Con tutto il cuore”, a Trani il libro su San Nicola il Pellegrino dedicato ai bambini

Sabato 30 maggio, alle ore 17.30, presso il Polo Museale Diocesano di Trani, sarà presentato il volume "Con tutto il cuore – San Nicola il Pellegrino raccontato ai piccoli".Il libro nasce con l'obiettivo di far conoscere ai bambini e alle famiglie la figura di San Nicola il Pellegrino attraverso parole semplici, immagini coinvolgenti e un racconto ricco di emozione.I testi sono curati da Andrea Di Filippo e don Nicola Grosso, mentre le illustrazioni sono realizzate da don Gaetano Lops. La pubblicazione racconta la vita del giovane santo patrono di Trani mettendo al centro valori come la fede, la semplicità e l'amore vissuto "con tutto il cuore".L'iniziativa è promossa dalla Confraternita di San Nicola Pellegrino, con il sostegno della Fondazione S.E.C.A., per aiutare le nuove generazioni a riscoprire la bellezza della testimonianza del santo patrono e il legame con la tradizione della città.L'incontro sarà aperto alla cittadinanza, alle famiglie, agli educatori e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino la figura di San Nicola attraverso uno sguardo semplice, autentico e adatto ai più piccoli.