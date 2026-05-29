Religioni
Trani si prepara a celebrare San Nicola il Pellegrino: il programma
Il 2 giugno la processione per le vie della città
Trani - venerdì 29 maggio 2026
Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino. Martedì 2 giugno si celebrerà il momento più atteso del programma religioso e civile dedicato al santo, con una giornata scandita da appuntamenti liturgici, musica e tradizione.
IL PROGRAMMA
Ore 08.00 – Apertura dei festeggiamenti con tradizionale lancio di 21 colpi della ditta "Pirotecnia Trani".
Ore 08.15 – Tradizionale giro per le vie della città del Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni" Città di Trani.
Ore 11.30 – Santa Messa nella Chiesa del Transito di San Nicolino presieduta dal Rev.do Can. Gaetano Lops.
Ore 18.00 – Tradizionale giro per le vie della città del Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni" Città di Trani.
Ore 18.30 – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.Ecc.Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo, seguita dall'uscita della Venerata Immagine di San Nicola il Pellegrino con festoso lancio di colpi in ricordo dei 14 giorni vissuti a Trani.
Itinerario della processione: Piazza Duomo, via Beltrani, piazza Lambert, via Mario Pagano, piazza Indipendenza, corso Vittorio Emanuele, via Marsala, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Ognissanti, via Arcangelo Prologo (benedizione davanti alla Chiesa del Transito di San Nicolino), piazza Cesare Battisti, via San Nicola, piazza Mons. Addazi, piazza Duomo, Basilica Cattedrale.
IL PROGRAMMA
Ore 08.00 – Apertura dei festeggiamenti con tradizionale lancio di 21 colpi della ditta "Pirotecnia Trani".
Ore 08.15 – Tradizionale giro per le vie della città del Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni" Città di Trani.
Ore 11.30 – Santa Messa nella Chiesa del Transito di San Nicolino presieduta dal Rev.do Can. Gaetano Lops.
Ore 18.00 – Tradizionale giro per le vie della città del Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni" Città di Trani.
Ore 18.30 – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.Ecc.Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo, seguita dall'uscita della Venerata Immagine di San Nicola il Pellegrino con festoso lancio di colpi in ricordo dei 14 giorni vissuti a Trani.
Itinerario della processione: Piazza Duomo, via Beltrani, piazza Lambert, via Mario Pagano, piazza Indipendenza, corso Vittorio Emanuele, via Marsala, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Ognissanti, via Arcangelo Prologo (benedizione davanti alla Chiesa del Transito di San Nicolino), piazza Cesare Battisti, via San Nicola, piazza Mons. Addazi, piazza Duomo, Basilica Cattedrale.