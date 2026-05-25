Amministrative 2026, a Trani sarà ballottaggio tra Galiano e Guarriello

A Trani sarà sfida tra centrosinistra e centrodestra al ballottaggio in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno.ha vinto il primo turno con una percentuale che si attesta di poco sopra al 40%, grazie anche al sostegno di cinque liste (Pd, AVS, Italia Viva, Popolari con Galiano, Per Trani). Al secondo posto si è issatodella coalizione di centrodestra (con meno del 30% dei voti).Niente da fare per il civico, di sponda centrosinistra,: il presidente del consiglio comunale uscente si sta vedendo allargare la forbice che lo separa da Guarriello con l'aggiornamento dei dati. Potrebbe essere tra il 5 e l'8% la distanza tra i due candidati, in favore dell'urologo 52enne.Sotto il 4% attualmente(Rispettiamo Trani) e(5 Stelle).