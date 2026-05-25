«Non ce lo dimentichiamo, io sono partita da zero e tutto quello che sono riuscita a raccogliere è il frutto di una lunga semina. Sono molto contenta. Evidentemente il mio lavoro è stato apprezzato, è arrivato e questi sono i risultati. Il progetto è appena iniziato, oggi non segna una fine ma assolutamente un nuovo inizio». Sono le riflessioni di, candidata sindaca della civica coalizione Rispettiamo Trani, ai microfoni di TraniViva.L'analisi del voto: «Marco Galiano poteva rappresentare una novità, una ventata d'aria fresca, ma non credo che il voto si sia concentrato sulla sua persona. Credo che sia un voto ormai consolidato nel tempo e a cui pare che Trani faccia fatica a lasciarsi andare». «Io sono felice. Non ci dimentichiamo che il fine ultimo non è la vittoria personale ma sempre il benessere della nostra città» ha concluso Mercorio.