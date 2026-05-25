Il consigliere regionale Marcello Lanotte ha commentato i risultati delle elezioni amministrative a Trani che si iniziano a delineare: «Abbiamo questa proiezione che è molto positiva. Avevamo percepito il sentimento della città di Trani durante l'ultimo comizio di venerdì. Adesso aspettiamo i dati definitivi».«Verificheremo anche la tenuta di Forza Italia in città, che ci fa ben sperare. Adesso si aprirà una riflessione sul ballottaggio. Io confido nella saggezza e nella lungimiranza di Angelo Guarriello, che avrà la responsabilità di decidere. Se i dati si confermano, credo che questo sia un risultato molto positivo per il centrodestra, che ha la possibilità concreta di vincere».«Credo che la gente abbia riconosciuto a Guarriello di essere l'unico elemento di novità in questa campagna elettorale. E quindi bisognerà comprendere effettivamente su quali basi si vuole impostare questo secondo tempo. Sono convinto che Guarriello deciderà bene e per l'interesse di tutta la coalizione» ha aggiunto e concluso Lanotte, segretario provinciale di Forza Italia.