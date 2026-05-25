Politica
Amministrative 2026, il commento del consigliere regionale Marcello Lanotte
«Credo che sia un risultato molto positivo per il centrodestra»
Trani - lunedì 25 maggio 2026 19.00
Il consigliere regionale Marcello Lanotte ha commentato i risultati delle elezioni amministrative a Trani che si iniziano a delineare: «Abbiamo questa proiezione che è molto positiva. Avevamo percepito il sentimento della città di Trani durante l'ultimo comizio di venerdì. Adesso aspettiamo i dati definitivi».
«Verificheremo anche la tenuta di Forza Italia in città, che ci fa ben sperare. Adesso si aprirà una riflessione sul ballottaggio. Io confido nella saggezza e nella lungimiranza di Angelo Guarriello, che avrà la responsabilità di decidere. Se i dati si confermano, credo che questo sia un risultato molto positivo per il centrodestra, che ha la possibilità concreta di vincere».
«Credo che la gente abbia riconosciuto a Guarriello di essere l'unico elemento di novità in questa campagna elettorale. E quindi bisognerà comprendere effettivamente su quali basi si vuole impostare questo secondo tempo. Sono convinto che Guarriello deciderà bene e per l'interesse di tutta la coalizione» ha aggiunto e concluso Lanotte, segretario provinciale di Forza Italia.
«Verificheremo anche la tenuta di Forza Italia in città, che ci fa ben sperare. Adesso si aprirà una riflessione sul ballottaggio. Io confido nella saggezza e nella lungimiranza di Angelo Guarriello, che avrà la responsabilità di decidere. Se i dati si confermano, credo che questo sia un risultato molto positivo per il centrodestra, che ha la possibilità concreta di vincere».
«Credo che la gente abbia riconosciuto a Guarriello di essere l'unico elemento di novità in questa campagna elettorale. E quindi bisognerà comprendere effettivamente su quali basi si vuole impostare questo secondo tempo. Sono convinto che Guarriello deciderà bene e per l'interesse di tutta la coalizione» ha aggiunto e concluso Lanotte, segretario provinciale di Forza Italia.