Politica
Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
Il dettaglio della composizione del Consiglio Comunale con il dettaglio delle preferenze
Trani - martedì 26 maggio 2026 9.49
Il ballottaggio di terrà il 07/08 giugno e se il dott. Angelo Guarriello sarà eletto Sindaco di Trani, ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale che guiderà la Città di trani per i prossimi 5 anni. Saranno 18 i Consiglieri di maggioranza oltre il Sindaco eletto , mentre 11 sarebbero i Consiglieri di opposizione più i tre candidati a Sindaco. Saranno 11 le presenze di Consigliere di genere femminile.
Di seguito la composizione (Fonte dati ufficiale del Comune di Trani) (Elaborazione Redazione di TraniViva S.E.&.O)
|LISTA
|Consigliere
|Pref.ze
|Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO
|MERRA RAFFAELLA
|516
|Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO
|CINQUEPALMI MARIA GRAZIA
|425
|Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO
|MININNI JANNUZZI PASQUALE
|284
|Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO
|di SAVINO FRANCESCO
|189
|Lista: FORZA ITALIA-PPE
|DE TOMA PASQUALE
|817
|Lista: FORZA ITALIA-PPE
|TODISCO CRISTOFORO
|727
|Lista: FORZA ITALIA-PPE
|FIGLIOLIA ANNA
|615
|Lista: FORZA ITALIA-PPE
|VANIA VALENTINA
|558
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|GELSO ORNELLA
|513
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|GARGIUOLO ROBERTO
|504
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|COZZOLI EMANUELE
|467
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|LIMA RAIMONDO
|465
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|CAVALIERI LUCA
|303
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|SIMONE ROSANNA
|299
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|DE SIMONE GIUSEOOE
|296
|Lista: FRATELLI D'ITALIA
|MESCIA ANTONIETTA
|240
|Lista: TRANI LIBERA
|CENTRONE MICHELE
|293
|Lista: TRANI LIBERA
|ALTAMURA FRANCESCO
|159
|Lista: GIACOMINO SINDACO PER TRANI
|LOCONTE ANTONIO
|637
|Lista: MARINARO SINDACO PER TRANI
|RUGGIERO CARLO detto CARLETTO
|496
|Lista: PROSSIMA MENTE TRANI
|UVA ROSA
|356
|Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|ZITOLI FRANCESCA detta ZITOLA
|429
|Lista: ITALIA VIVA
|LAURORA TOMMASO
|1.231
|Lista: ITALIA VIVA
|di CUGNO SABRINA
|423
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|FERRANTE FABRIZIO
|937
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|DI PINTO NICOLA detto NICO
|409
|Lista: PARTITO DEMOCRATICO
|CUNA FEDERICA
|394
|Lista: POPOLARI
|di MEO DONATA
|734
|Lista: PER TRANI
|di LEO GIOVANNI
|648
|CANDIDATO SINDACO M5S
|VITO BRANA' - CANDIDATO SINDACO
|CANDIDATO SINDACO (LISTE CIVICHE)
|giacomo MARINARO - CANDIDATO SINDACO
|CANDIDATO SINDACO (CENTROSINISTRA)
|MARCO GALIANO - CANDIDATO SINDACO