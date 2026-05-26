dott. Angelo Guarriello. Foto Tonino Lacalamita
Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri

Il dettaglio della composizione del Consiglio Comunale con il dettaglio delle preferenze

Trani - martedì 26 maggio 2026 9.49
Il ballottaggio di terrà il 07/08 giugno e se il dott. Angelo Guarriello sarà eletto Sindaco di Trani, ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale che guiderà la Città di trani per i prossimi 5 anni. Saranno 18 i Consiglieri di maggioranza oltre il Sindaco eletto , mentre 11 sarebbero i Consiglieri di opposizione più i tre candidati a Sindaco. Saranno 11 le presenze di Consigliere di genere femminile.

Di seguito la composizione (Fonte dati ufficiale del Comune di Trani) (Elaborazione Redazione di TraniViva S.E.&.O)
LISTAConsigliere Pref.ze
Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACOMERRA RAFFAELLA 516
Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACOCINQUEPALMI MARIA GRAZIA 425
Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACOMININNI JANNUZZI PASQUALE 284
Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACOdi SAVINO FRANCESCO 189
Lista: FORZA ITALIA-PPEDE TOMA PASQUALE 817
Lista: FORZA ITALIA-PPETODISCO CRISTOFORO 727
Lista: FORZA ITALIA-PPEFIGLIOLIA ANNA 615
Lista: FORZA ITALIA-PPEVANIA VALENTINA 558
Lista: FRATELLI D'ITALIAGELSO ORNELLA 513
Lista: FRATELLI D'ITALIAGARGIUOLO ROBERTO 504
Lista: FRATELLI D'ITALIACOZZOLI EMANUELE 467
Lista: FRATELLI D'ITALIALIMA RAIMONDO 465
Lista: FRATELLI D'ITALIACAVALIERI LUCA 303
Lista: FRATELLI D'ITALIASIMONE ROSANNA 299
Lista: FRATELLI D'ITALIADE SIMONE GIUSEOOE 296
Lista: FRATELLI D'ITALIAMESCIA ANTONIETTA 240
Lista: TRANI LIBERACENTRONE MICHELE 293
Lista: TRANI LIBERAALTAMURA FRANCESCO 159
Lista: GIACOMINO SINDACO PER TRANILOCONTE ANTONIO 637
Lista: MARINARO SINDACO PER TRANIRUGGIERO CARLO detto CARLETTO 496
Lista: PROSSIMA MENTE TRANIUVA ROSA 356
Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRAZITOLI FRANCESCA detta ZITOLA 429
Lista: ITALIA VIVALAURORA TOMMASO 1.231
Lista: ITALIA VIVAdi CUGNO SABRINA 423
Lista: PARTITO DEMOCRATICOFERRANTE FABRIZIO 937
Lista: PARTITO DEMOCRATICODI PINTO NICOLA detto NICO 409
Lista: PARTITO DEMOCRATICOCUNA FEDERICA 394
Lista: POPOLARIdi MEO DONATA 734
Lista: PER TRANIdi LEO GIOVANNI 648
CANDIDATO SINDACO M5SVITO BRANA' - CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO (LISTE CIVICHE)giacomo MARINARO - CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO (CENTROSINISTRA)MARCO GALIANO - CANDIDATO SINDACO
