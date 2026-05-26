Paura nella notte a Trani, incendio al portone di uno stabile in via Valdemaro Vecchi: si indaga

Momenti di tensione nella notte a Trani, in via Valdemaro Vecchi 63, dove intorno all'una un incendio, presumibilmente di origine dolosa, ha rischiato di provocare conseguenze ben più gravi.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti avrebbero versato del liquido infiammabile, verosimilmente benzina, nei pressi del portone d'ingresso di uno stabile per poi appiccare il fuoco. Le fiamme hanno generato apprensione tra i residenti e il timore che l'incendio potesse propagarsi rapidamente all'edificio.Determinante si è rivelato l'intervento di un passante che, accortosi di quanto stava accadendo, ha immediatamente lanciato l'allarme consentendo il rapido arrivo dei soccorsi.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato insieme agli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori. Tra le piste al vaglio vi sarebbe anche quella di un possibile atto intimidatorio. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili