Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa

Nella serata di Pasqua un incendio è divampato all'interno di un locale in via Ademario da Trani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.Le fiamme hanno provocato danni alla struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti né conseguenze per le persone. Restano ora da chiarire le cause del rogo: al momento, tra le ipotesi al vaglio, non si esclude la natura dolosa. All'interno del locale sarebbe stata infatti rinvenuta una bottiglietta contenente liquido infiammabile, elemento che potrebbe far pensare a un' azione criminale: l' ipotesi appare al momento rafforzata da alcuni precedenti penali di chi risulterebbe essere il gestore del locale, circostanza che sta portando le forze dell'ordine a valutare se l'incendio possa essere collegato a un regolamento di conti o a un atto intimidatorio. Le indagini sono in corso.