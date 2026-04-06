Cronaca
Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa
Le fiamme divampate nella nottata tra domenica e lunedì di Pasqua
Trani - lunedì 6 aprile 2026 10.17
Nella serata di Pasqua un incendio è divampato all'interno di un locale in via Ademario da Trani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.
Le fiamme hanno provocato danni alla struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti né conseguenze per le persone. Restano ora da chiarire le cause del rogo: al momento, tra le ipotesi al vaglio, non si esclude la natura dolosa. All'interno del locale sarebbe stata infatti rinvenuta una bottiglietta contenente liquido infiammabile, elemento che potrebbe far pensare a un' azione criminale: l' ipotesi appare al momento rafforzata da alcuni precedenti penali di chi risulterebbe essere il gestore del locale, circostanza che sta portando le forze dell'ordine a valutare se l'incendio possa essere collegato a un regolamento di conti o a un atto intimidatorio. Le indagini sono in corso.
Le fiamme hanno provocato danni alla struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti né conseguenze per le persone. Restano ora da chiarire le cause del rogo: al momento, tra le ipotesi al vaglio, non si esclude la natura dolosa. All'interno del locale sarebbe stata infatti rinvenuta una bottiglietta contenente liquido infiammabile, elemento che potrebbe far pensare a un' azione criminale: l' ipotesi appare al momento rafforzata da alcuni precedenti penali di chi risulterebbe essere il gestore del locale, circostanza che sta portando le forze dell'ordine a valutare se l'incendio possa essere collegato a un regolamento di conti o a un atto intimidatorio. Le indagini sono in corso.
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