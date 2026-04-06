Via aderiamo incendio
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Cronaca

Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa

Le fiamme divampate nella nottata tra domenica e lunedì di Pasqua

Trani - lunedì 6 aprile 2026 10.17
Nella serata di Pasqua un incendio è divampato all'interno di un locale in via Ademario da Trani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.
Le fiamme hanno provocato danni alla struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti né conseguenze per le persone. Restano ora da chiarire le cause del rogo: al momento, tra le ipotesi al vaglio, non si esclude la natura dolosa. All'interno del locale sarebbe stata infatti rinvenuta una bottiglietta contenente liquido infiammabile, elemento che potrebbe far pensare a un' azione criminale: l' ipotesi appare al momento rafforzata da alcuni precedenti penali di chi risulterebbe essere il gestore del locale, circostanza che sta portando le forze dell'ordine a valutare se l'incendio possa essere collegato a un regolamento di conti o a un atto intimidatorio. Le indagini sono in corso.
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