Vigili del Fuoco al lavoro a Trani per domare un incendio in un terreno incolto

L'intervento in zona Casello di Monsignore tra la via Santa Lucia e la Strada Vicinale Sant'Angelo

Con l'aumento delle temperature e l'avvicinarsi della stagione estiva, cresce il pericolo di incendi nelle aree rurali e nei terreni incolti del territorio di Trani, ricordiamo che non più di due giorni è stata interessata dal problema una porzione di terreno, con ingresso da via Astor Piazzolla, dove a bruciare è stata l'erba secca che ricopre il l'area di proprietà dell'ex casa di riposo, oggi Asp "Vittorio Emanuele II".Per affrontare l'emergenza e prevenire situazioni critiche, non è solo necessario che il Comune emani, come ogni anno, una nuova ordinanza sindacale che introduca obblighi precisi e sanzioni rigorose per chi non si adegua, ma prima della norma vale una collaborazione attiva e responsabile dei cittadini,