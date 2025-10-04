Trani, notte movimentata in città

E' stata una notte movimenta in città, due segnalazioni: la prima per un incidente avvenuto in tarda serata tra via Umberto e via Maraldo, una carambolata fra auto che hanno subito notevoli danni e danni ne hanno provocato ad altre parcheggiate. Il secondo episodio in Via Sasso con un incendio, i cui motivi sono sconosciuti, che ha allarmato non poco i residenti: sul posto è intervenuta la Polizia Locale.