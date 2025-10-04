Trani. notte movimentata in città. <span>Foto credits</span>
Trani. notte movimentata in città. Foto credits
Cronaca

Trani, notte movimentata in città

Incidente rocambolesco ed un incendio che ha messo paura ai residenti

Trani - sabato 4 ottobre 2025 7.57
E' stata una notte movimenta in città, due segnalazioni: la prima per un incidente avvenuto in tarda serata tra via Umberto e via Maraldo, una carambolata fra auto che hanno subito notevoli danni e danni ne hanno provocato ad altre parcheggiate. Il secondo episodio in Via Sasso con un incendio, i cui motivi sono sconosciuti, che ha allarmato non poco i residenti: sul posto è intervenuta la Polizia Locale.
  • Incendio
  • Incidente
Altri contenuti a tema
Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza dello svincolo per Trani Boccadoro
Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato Sul posto è intervenuta la Polizia Locale
Tragedia alla stazione di Trani, uomo travolto da treno in transito Tragedia alla stazione di Trani, uomo travolto da treno in transito Si tratta di un 84enne di Trani: circolazione ferroviaria ferma
Furgone perde il controllo e impatta sul guard rail allo svincolo di Trani centro Furgone perde il controllo e impatta sul guard rail allo svincolo di Trani centro Nessun ferito, lievi rallentamenti per chi si immette sull'uscita
Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito Un minore avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni scaffali
Grave incidente in via Duchessa d'Andria: auto distrutte, feriti lievi Grave incidente in via Duchessa d'Andria: auto distrutte, feriti lievi Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato
Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro Traffico bloccato all'incrocio con via Nicola De Roggiero
Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito Sul posto 118 e Polizia stradale
Fidapa Trani, una nuova guida per le donne
4 ottobre 2025 Fidapa Trani, una nuova guida per le donne
Uffici giudiziari a spreco zero: la Procura di Trani e AQP siglano un patto per l'acqua
4 ottobre 2025 Uffici giudiziari a spreco zero: la Procura di Trani e AQP siglano un patto per l'acqua
Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
4 ottobre 2025 Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025 " IX Trofeo Franco Assi
4 ottobre 2025 Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025" IX Trofeo Franco Assi
La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
4 ottobre 2025 La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
Noicattaro-Trani, sfida d’altri tempi. Moscelli: «Partita di cartello, ma in palio solo tre punti»
3 ottobre 2025 Noicattaro-Trani, sfida d’altri tempi. Moscelli: «Partita di cartello, ma in palio solo tre punti»
Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua
3 ottobre 2025 Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua
Amiu lancia il numero WhatsApp per il ritiro dei rifiuti ingombranti
3 ottobre 2025 Amiu lancia il numero WhatsApp per il ritiro dei rifiuti ingombranti
Piano opere pubbliche, Lodispoto: «Chiesto il contributo dei sindaci, sarà frutto della più ampia condivisione con i territori»
3 ottobre 2025 Piano opere pubbliche, Lodispoto: «Chiesto il contributo dei sindaci, sarà frutto della più ampia condivisione con i territori»
Una luce per la pace: Trani si raccoglie in preghiera per il Medio Oriente
3 ottobre 2025 Una luce per la pace: Trani si raccoglie in preghiera per il Medio Oriente
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.