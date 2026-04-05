Pasqua di lunghe code sulla statale 16 bis per un incidente stradale

Si registrano chilometri di code sulla statale 16 bis in direzione Bari, all'altezza dello svincolo di Bisceglie nord, già dal tardo pomeriggio della domenica di Pasqua.Il motivo è dovuto a un incidente tra almeno due autovetture (coinvolta una Citroen che ha riportato ingenti danni, terminando la corsa contro il guard rail), che ha rallentato sensibilmente la circolazione dei veicoli sul tratto stradale. Non è ancora chiaro se l'impatto abbia provocato dei feriti. I rallentamenti, secondo quanto emerso, sono arrivati all'uscita Trani sud.Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia stradale per i rilievi e la delicata gestione del traffico.