“Il Ritmo dell’Anima”, a Trani una serata in ricordo di Rebecca Di Bisceglie

A un anno dalla prematura scomparsa di Rebecca Di Bisceglie, la città di Trani si prepara a vivere una serata speciale all'insegna del ricordo, dell'arte e della condivisione. Domenica 21 giugno 2026, alle ore 20.00, presso l'Anfiteatro di Colonna, si terrà l'evento benefico "Il Ritmo dell'Anima", una manifestazione dedicata alla memoria della giovane tranese venuta a mancare improvvisamente il 16 giugno 2025.L'iniziativa nasce dal desiderio di familiari, amici, associazioni e cittadini di mantenere vivo il ricordo di Rebecca attraverso ciò che più unisce le persone: la musica, la danza e la solidarietà. Un appuntamento che vuole trasformare il dolore della perdita in un messaggio di speranza, partecipazione e amore verso il prossimo.Rebecca era una ragazza amata e apprezzata da quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. La sua sensibilità, il suo sorriso e la sua capacità di donarsi agli altri hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità locale.Per questo motivo, il primo anniversario della sua scomparsa diventa l'occasione per celebrare la vita, i valori e il ricordo che continua a vivere nelle persone che le hanno voluto bene.La serata vedrà alternarsi sul palco diverse esibizioni artistiche, con protagonisti ballerini, musicisti e performer che offriranno il proprio contributo in un clima di festa, emozione e partecipazione collettiva. L'evento rappresenta inoltre un importante momento di solidarietà, con finalità benefiche che testimoniano concretamente l'eredità umana lasciata da Rebecca."Il Ritmo dell'Anima" è organizzato in collaborazione con l'Associazione Aurora ODV e con il patrocinio del Comune di Trani, che hanno sostenuto con convinzione un progetto capace di unire memoria e impegno sociale.L'intera cittadinanza è invitata a partecipare per condividere una serata che vuole essere non soltanto un omaggio a Rebecca, ma anche un abbraccio collettivo alla sua famiglia e a tutti coloro che continuano a custodirne il ricordo.Appuntamento domenica 21 giugno 2026, ore 20.00, presso l'Anfiteatro di Colonna a Trani.Perché alcuni ricordi non smettono mai di battere. Continuano a vivere nel ritmo dell'anima.