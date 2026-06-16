Rebecca Di Bisceglie
Rebecca Di Bisceglie
Solidarietà

“Il Ritmo dell’Anima”, a Trani una serata in ricordo di Rebecca Di Bisceglie

Musica, danza, emozioni e solidarietà per ricordare una giovane che ha lasciato un segno profondo nel cuore della comunità

Trani - martedì 16 giugno 2026 8.12
A un anno dalla prematura scomparsa di Rebecca Di Bisceglie, la città di Trani si prepara a vivere una serata speciale all'insegna del ricordo, dell'arte e della condivisione. Domenica 21 giugno 2026, alle ore 20.00, presso l'Anfiteatro di Colonna, si terrà l'evento benefico "Il Ritmo dell'Anima", una manifestazione dedicata alla memoria della giovane tranese venuta a mancare improvvisamente il 16 giugno 2025.
L'iniziativa nasce dal desiderio di familiari, amici, associazioni e cittadini di mantenere vivo il ricordo di Rebecca attraverso ciò che più unisce le persone: la musica, la danza e la solidarietà. Un appuntamento che vuole trasformare il dolore della perdita in un messaggio di speranza, partecipazione e amore verso il prossimo.
Rebecca era una ragazza amata e apprezzata da quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. La sua sensibilità, il suo sorriso e la sua capacità di donarsi agli altri hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità locale.
Per questo motivo, il primo anniversario della sua scomparsa diventa l'occasione per celebrare la vita, i valori e il ricordo che continua a vivere nelle persone che le hanno voluto bene.
La serata vedrà alternarsi sul palco diverse esibizioni artistiche, con protagonisti ballerini, musicisti e performer che offriranno il proprio contributo in un clima di festa, emozione e partecipazione collettiva. L'evento rappresenta inoltre un importante momento di solidarietà, con finalità benefiche che testimoniano concretamente l'eredità umana lasciata da Rebecca."Il Ritmo dell'Anima" è organizzato in collaborazione con l'Associazione Aurora ODV e con il patrocinio del Comune di Trani, che hanno sostenuto con convinzione un progetto capace di unire memoria e impegno sociale.
L'intera cittadinanza è invitata a partecipare per condividere una serata che vuole essere non soltanto un omaggio a Rebecca, ma anche un abbraccio collettivo alla sua famiglia e a tutti coloro che continuano a custodirne il ricordo.
Appuntamento domenica 21 giugno 2026, ore 20.00, presso l'Anfiteatro di Colonna a Trani.

Perché alcuni ricordi non smettono mai di battere. Continuano a vivere nel ritmo dell'anima.
Locandina
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