ConTeStoLab, un anno di progetti e inclusione: «Tante iniziative uniche e a colori»

Sono state davvero tante le iniziative organizzate dall'inizio dell'anno ad oggi da ConTeStoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia , l'associazione che si occupa di ragazzi con spettro dell'autismo e disabilità.In primis i corsi di formazione per i commercianti, associazioni e per il personale degli uffici pubblici nell'ambito della terza edizione del protocollo 'Ruvo Città Amica dell'autismo". Iniziative che hanno riscosso grande partecipazione e coinvolgimento.Spazio anche ad incontri sul benessere sessuale delle persone con disabilità.e alla collaborazione con il centro antiviolenza che si è soffermato sul diritto al consenso di tutti indistintamente.Un percorso congiunto che sarà portato avanti fino a dicembre prossimo quando sarà messa in scena al teatro comunale di Ruvo l'ultima tappa del percorso.con protagonisti i ragazzi dell'associazione.Tra i progetti portati avanti c'è quello di psicomotricità in acqua, "Acquaticamente... ginnici", vincitore del bando di Fondazione Puglia. Coinvolti 30 bambini e la collaborazione dell'asd "Vinci con noi".Tra le iniziative da evidenziare le piccole attività di Danze Future con il percorso di danza coreografata del maestro Giulio De Leo ed Erika Guastamacchia della compagnia Menhir con lezioni a Ruvo e Trani; il progetto di musica ConTeMiDiverto con il musicoterapeuta e psicologo Silvio Todisco.È in partenza invece la 14^ edizione del campus estivo in collaborazione con l'associazione "I colori degli anni" ed altre realtà del territorio tranese.I ragazzi saranno ospiti del lido balneare Baia Nhà. Oltre al mare, tante le novità. Saranno attivati una serie di labiratori tra cui un progetto molto interessante "Vivi le città" che porterà i ragazzi autistici alla scoperta delle città limitrofe attraverso i mezzi pubblici.Ad ottobre partirà "Contestolab..Day. Attività ricreative diurne con interventi educativi, abilitativi e riabilitativi personalizzati rivolto a ragazzi adulti."Tutte le attività - dichiara la presidente di ConTeStoLab, Raffaella Caifasso - sono garantite dalla campagna di donazioni regolari 'Unicieacolori' che vede più di cento benefattori a sostegno dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con autismo della nostra associazione. Ci sono anche le raccolte fondi durante i periodi di festa, il cinque per mille, ma il sostegno maggiore deriva dai bandi a cui partecipiamoTra questi oltre al bando di Fondazione Puglia, abbiamo partecipato per la seconda volta al bando "Orizzonti solidali" della fondazione Megamark" con il progetto del campus estivo.La prima volta lo abbiamo vinto con il progetto di "Acquatica… mente ginnici".