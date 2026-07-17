Cartello in via Tolomeo
Cartello in via Tolomeo
Cronaca

Via Tolomeo, dopo l'allarme arrivano i furti: residenti in allerta

Nei condomini compare un cartello che invita a fare attenzione alla presenza di ladri

Trani - venerdì 17 luglio 2026 9.59
A distanza di una settimana dalle prime segnalazioni dei residenti di via Tolomeo (leggi qui), la preoccupazione sembra essersi trasformata in realtà. Dopo l'allarme lanciato dai condomini per la presenza di tre uomini ritenuti sospetti che si aggiravano tra gli stabili della zona, sono stati denunciati diversi episodi di furto ai danni dei residenti.

Secondo quanto riferito dagli abitanti, nelle ultime ore si sarebbero verificati furti all'interno di appartamenti e box, oltre a episodi che hanno interessato auto e moto parcheggiate nella zona. Una situazione che ha alimentato ulteriormente il clima di allarme tra chi vive nel quartiere.

Già nei giorni scorsi i residenti avevano raccontato di aver notato più volte tre uomini introdursi nei condomini, temendo che stessero effettuando sopralluoghi per individuare le abitazioni più vulnerabili. Tra gli episodi segnalati anche quello dell'occhiello della porta di un appartamento, abitato da un'anziana allettata, che sarebbe stato oscurato da ignoti.

Ora, per richiamare l'attenzione di tutti, all'ingresso di uno degli stabili è stato affisso un cartello che invita i residenti a prestare la massima attenzione alla presenza di ladri e a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto alle forze dell'ordine. Tuttavia, a seguito della pubblicazione della notizia, molti altri cittadini hanno segnalato la presenza dello stesso gruppo in altre zone della città, da nord a sud.

In tanti ora auspicano che la situazione venga presa sul serio dalle istituzioni e forze dell'ordine e invitano i cittadini a non abbassare la guardia, adottando tutte le precauzioni necessarie per tutelare le proprie abitazioni e i propri beni.
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