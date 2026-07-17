Teatro Mimesis | Il sapore autentico di Trani: le repliche estive di “Avàste ca sté la saléute”

Sabato 18 luglio: Ingresso ore 20:30 | Sipario ore 21:00

Domenica 19 luglio: Ingresso ore 18:30 | Sipario ore 19:00

Sabato 25 luglio: Ingresso ore 20:30 | Sipario ore 21:00

Dopo lo straordinario successo registrato durante la stagione invernale, la commedia in vernacolo tranese torna a calcare le scene. Il Teatro Mimesis apre le sue porte alle repliche estive di "Avàste ca sté la saléute", due atti comici pensati per regalare risate, nostalgia e tanta spensieratezza. Si tratta di un'occasione imperdibile non solo per chi ha perso le precedenti date, ma soprattutto di un caloroso bentornato dedicato ai tanti tranesi che rientrano in città per le vacanze estive e che potranno così ritrovare sul palcoscenico le radici, l'ironia e la musicalità della propria lingua madre.La scena si sviluppa su un tipico terrazzino affacciato sul suggestivo porto di Trani. È qui che, giorno dopo giorno, le vite di due famiglie si intrecciano inesorabilmente tra confessioni sussurrate, battute taglienti e piccoli, grandi drammi della quotidianità. Questo colorato microcosmo cittadino si trasforma nello specchio della vita di tutti noi, in cui è impossibile non immedesimarsi e sorridere delle nostre stesse debolezze. E quando le amarezze sembrano prendere il sopravvento? Ci si affida alla cura più antica del mondo: la rassicurante e intramontabile saggezza popolare del "basta che ci sia la salute".Lo spettacolo andrà in scena presso il Teatro Mimesis (Via Pietro Palagano, 53 – Trani) nei seguenti giorni:: Libero con contributo volontario -: Obbligatoria per garantire il posto in sala -: 346 825 9618