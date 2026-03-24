Teatro Mimesis Trani
Teatro Mimesis Trani
Spettacolo

Vento – Una celebrazione pirandelliana al Teatro Mimesis di Trani

In scena una commedia grottesca per celebrare la Giornata Mondiale del Teatro.

Trani - martedì 24 marzo 2026 7.36
In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Teatro Mimesis di Trani rende omaggio a uno dei più grandi geni della letteratura mondiale: Luigi Pirandello. In un anno doppiamente simbolico — il 90° anniversario della sua scomparsa e il centenario della pubblicazione di Uno, nessuno e centomila — va in scena "Vento", una commedia di Gaetano Ermito.

Lo Spettacolo
Cosa resta di un uomo, se non il paradosso della sua stessa esistenza? "Vento" è un'opera grottesca e meta-teatrale che trasforma la realtà in palcoscenico. Al centro della narrazione, l'incredibile e quasi surreale odissea delle ceneri di Pirandello: un viaggio tra maschere pirandelliane, crisi d'identità e situazioni al limite dell'assurdo. Un appuntamento per chi ama il teatro che riflette su se stesso, capace di far sorridere e pensare, rincorrendo quel "soffio" di vento che rimescola continuamente chi siamo e chi crediamo di essere. In scena: Ernesto ABBATANGELO, Giuseppe BUCCi , Francesca CARRERA, Emanuele DI FILIPPO, Gaetano ERMITO, Maria MANZI , Maria Teresa SCOCCIMARRO. Regia di Marco PILONE

Info e Orari
Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Mimesis (Via Pietro Palagano, 53 – Trani) nelle seguenti date:
  • Mercoledì 25 marzo: Ingresso ore 19:30 | Sipario ore 20:00
  • Giovedì 26 marzo: Ingresso ore 19:30 | Sipario ore 20:00
  • Venerdì 27 marzo: Ingresso ore 17:30 | Sipario ore 18:00
Modalità di partecipazione:
  • Ingresso libero con contributo volontario.
  • Prenotazione obbligatoria al numero: 346 825 9618.
tl@
Teatro Mimesis - Pirandello
Teatro Mimesis - Pirandello
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Teatro Mimesis
Altri contenuti a tema
Al Teatro Mimesis di Trani “La pietra al collo”: quando anche l’Inferno somiglia troppo alla realtà Al Teatro Mimesis di Trani “La pietra al collo”: quando anche l’Inferno somiglia troppo alla realtà Una tragicommedia surreale che, tra ironia e grottesco, ha messo in scena le bugie infernali
“Delitti Esemplari” al Teatro Mimesis: l’umorismo nero di Max Aub diventa un gioiello scenico nella regia di Massimo Marafante Associazioni “Delitti Esemplari” al Teatro Mimesis: l’umorismo nero di Max Aub diventa un gioiello scenico nella regia di Massimo Marafante Il Teatro Mimesis si è trasformato, lo scorso 22 febbraio, in un laboratorio di ironia tagliente e inquietudine sottile
Al Teatro Mimesis: successo e risate per il cabaret d’autore di Lia Cellamare e Tony Di Modugno Eventi e cultura Al Teatro Mimesis: successo e risate per il cabaret d’autore di Lia Cellamare e Tony Di Modugno Domenica 15 febbraio lo "scrigno di cultura" di via Palagano ha ospitato un duo d’eccezione per una serata tra improvvisazione, ritmo e autentica comicità pugliese
Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta" di Aldo Tarricone Eventi e cultura Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta" di Aldo Tarricone Nutrita partecipazione per la presentazione de "L’Altra Verità": un viaggio tra i lati oscuri e le domande aperte del caso Scazzi
L’ironia tagliente dei “Delitti Esemplari”: il Teatro Mimesis a Trani si tinge di umorismo nero Eventi e cultura L’ironia tagliente dei “Delitti Esemplari”: il Teatro Mimesis a Trani si tinge di umorismo nero Tre serate dal 20 al 22 febbraio per ridere dell’assurdo: la regia di Massimo Marafante porta in scena il capolavoro di Max Aub
San Valentino al Teatro Mimesis: stasera un rifugio "No-Cliché" tra cinema e nuove amicizie Eventi e cultura San Valentino al Teatro Mimesis: stasera un rifugio "No-Cliché" tra cinema e nuove amicizie Porte aperte in via Palagano per un San Valentino Day alternativo: film a sorpresa e ingresso libero per single e coppie
Il surreale sale in cattedra: al Teatro Mimesis di Trani il "Maestro Pip" Eventi e cultura Il surreale sale in cattedra: al Teatro Mimesis di Trani il "Maestro Pip" Applausi per la compagnia "Arca" di Corato, uno spettacolo grottesco che interroga il presente tra satira e riflessione
Teatro Mimesis di Trani, stasera "Stelle di Cannella": quando la normalità diventa complicità col male Eventi e cultura Teatro Mimesis di Trani, stasera "Stelle di Cannella": quando la normalità diventa complicità col male Alle ore 20.00 l'appuntamento promosso da "Oltre la Memoria" per superare la retorica della commemorazione
Raffaella Merra (Lista Guarriello Sindaco): “Le tartarughe morte in Villa Comunale sono il simbolo dei fallimenti dell’Amministrazione Bottaro”
24 marzo 2026 Raffaella Merra (Lista Guarriello Sindaco): “Le tartarughe morte in Villa Comunale sono il simbolo dei fallimenti dell’Amministrazione Bottaro”
Trani e Bisceglie progettano il welfare del futuro: incontro pubblico il 25 marzo
24 marzo 2026 Trani e Bisceglie progettano il welfare del futuro: incontro pubblico il 25 marzo
Profumo di Primavera, nella biblioteca l'evento di UniTre
24 marzo 2026 Profumo di Primavera, nella biblioteca l'evento di UniTre
Tre tranesi domani in Senato per il Premio “Oltre la Vetta – Leadership Femminile: Visione e Trasformazione”
23 marzo 2026 Tre tranesi domani in Senato per il Premio “Oltre la Vetta – Leadership Femminile: Visione e Trasformazione”
Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Trani. Vince il NO
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Trani. Vince il NO
Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Trani
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Trani
«The Man Jesus», a Trani il Cristo umano di Roberto Ciufoli incanta e commuove il pubblico
23 marzo 2026 «The Man Jesus», a Trani il Cristo umano di Roberto Ciufoli incanta e commuove il pubblico
Allarme tartarughe nella Villa Comunale: choc e denunce per la moria di animali
23 marzo 2026 Allarme tartarughe nella Villa Comunale: choc e denunce per la moria di animali
Il tecnico dell’anno 2025 Fidal Puglia è Lorenzo Giusto, orgoglio tranese!
23 marzo 2026 Il tecnico dell’anno 2025 Fidal Puglia è Lorenzo Giusto, orgoglio tranese!
Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei " promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
23 marzo 2026 Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei" promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.