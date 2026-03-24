Vento – Una celebrazione pirandelliana al Teatro Mimesis di Trani

Mercoledì 25 marzo: Ingresso ore 19:30 | Sipario ore 20:00

Ingresso ore 19:30 | Sipario ore 20:00 Giovedì 26 marzo: Ingresso ore 19:30 | Sipario ore 20:00

Ingresso ore 19:30 | Sipario ore 20:00 Venerdì 27 marzo: Ingresso ore 17:30 | Sipario ore 18:00

Ingresso libero con contributo volontario.

con contributo volontario. Prenotazione obbligatoria al numero: 346 825 9618.

In occasione della, il Teatro Mimesis di Trani rende omaggio a uno dei più grandi geni della letteratura mondiale:. In un anno doppiamente simbolico — il 90° anniversario della sua scomparsa e il centenario della pubblicazione di Uno, nessuno e centomila — va in scena, una commedia di Gaetano Ermito.Cosa resta di un uomo, se non il paradosso della sua stessa esistenza? "Vento" è un'operache trasforma la realtà in palcoscenico. Al centro della narrazione, l'incredibile e quasi surreale odissea delle ceneri di Pirandello: un viaggio tra maschere pirandelliane, crisi d'identità e situazioni al limite dell'assurdo. Un appuntamento per chi ama il teatro che riflette su se stesso, capace di far sorridere e pensare, rincorrendo quel "soffio" di vento che rimescola continuamente chi siamo e chi crediamo di essere.Ernesto ABBATANGELO, Giuseppe BUCCi , Francesca CARRERA, Emanuele DI FILIPPO, Gaetano ERMITO, Maria MANZI , Maria Teresa SCOCCIMARRO.di Marco PILONELo spettacolo si terrà presso il(Via Pietro Palagano, 53 – Trani) nelle seguenti date:tl@