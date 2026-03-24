Spettacolo
Vento – Una celebrazione pirandelliana al Teatro Mimesis di Trani
In scena una commedia grottesca per celebrare la Giornata Mondiale del Teatro.
Trani - martedì 24 marzo 2026 7.36
In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Teatro Mimesis di Trani rende omaggio a uno dei più grandi geni della letteratura mondiale: Luigi Pirandello. In un anno doppiamente simbolico — il 90° anniversario della sua scomparsa e il centenario della pubblicazione di Uno, nessuno e centomila — va in scena "Vento", una commedia di Gaetano Ermito.
Lo Spettacolo
Cosa resta di un uomo, se non il paradosso della sua stessa esistenza? "Vento" è un'opera grottesca e meta-teatrale che trasforma la realtà in palcoscenico. Al centro della narrazione, l'incredibile e quasi surreale odissea delle ceneri di Pirandello: un viaggio tra maschere pirandelliane, crisi d'identità e situazioni al limite dell'assurdo. Un appuntamento per chi ama il teatro che riflette su se stesso, capace di far sorridere e pensare, rincorrendo quel "soffio" di vento che rimescola continuamente chi siamo e chi crediamo di essere. In scena: Ernesto ABBATANGELO, Giuseppe BUCCi , Francesca CARRERA, Emanuele DI FILIPPO, Gaetano ERMITO, Maria MANZI , Maria Teresa SCOCCIMARRO. Regia di Marco PILONE
Info e Orari
Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Mimesis (Via Pietro Palagano, 53 – Trani) nelle seguenti date:
Lo Spettacolo
Cosa resta di un uomo, se non il paradosso della sua stessa esistenza? "Vento" è un'opera grottesca e meta-teatrale che trasforma la realtà in palcoscenico. Al centro della narrazione, l'incredibile e quasi surreale odissea delle ceneri di Pirandello: un viaggio tra maschere pirandelliane, crisi d'identità e situazioni al limite dell'assurdo. Un appuntamento per chi ama il teatro che riflette su se stesso, capace di far sorridere e pensare, rincorrendo quel "soffio" di vento che rimescola continuamente chi siamo e chi crediamo di essere. In scena: Ernesto ABBATANGELO, Giuseppe BUCCi , Francesca CARRERA, Emanuele DI FILIPPO, Gaetano ERMITO, Maria MANZI , Maria Teresa SCOCCIMARRO. Regia di Marco PILONE
Info e Orari
Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Mimesis (Via Pietro Palagano, 53 – Trani) nelle seguenti date:
- Mercoledì 25 marzo: Ingresso ore 19:30 | Sipario ore 20:00
- Giovedì 26 marzo: Ingresso ore 19:30 | Sipario ore 20:00
- Venerdì 27 marzo: Ingresso ore 17:30 | Sipario ore 18:00
- Ingresso libero con contributo volontario.
- Prenotazione obbligatoria al numero: 346 825 9618.
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