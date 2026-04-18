Trani si rispecchia nel suo passato: il successo de "Il Tranesiere" al Teatro Mimesis

Le origini: Dalla proiezione di materiali d'epoca alla lettura del primo editoriale del 1959, che ha riportato i presenti nell'atmosfera di una Trani in piena ricostruzione.

Le grandi battaglie: Il dialogo con Edoardo De Simola ha acceso i riflettori sull'impegno del quindicinale per il patrimonio cittadino, dal restauro della Cattedrale alla tutela del Monastero di Colonna, fino alla promozione del Moscato di Trani.

Sport e Costume: Spazio all'entusiasmo per il Trani in Serie B e gli scudetti della Trani '80 nel calcio femminile, senza dimenticare le tradizioni popolari come le "caterinette", evocate dalla poesia dialettale di Franco Pagano.

Voci e testimonianze: un mosaico di identità

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Il Teatro Mimesis si è trasformato, lo scorso 17 aprile, in un vero e proprio scrigno della memoria collettiva. In una serata densa di emozioni e partecipazione, le associazioni L'Ebanista, Tranensis e lo stesso Mimesis hanno presentato l'evento «Il Tranesiere: Memorie del quindicinale della nostra città (1959–1992)», un tributo alla storica testata che per trentatré anni ha raccontato vizi, virtù e trasformazioni della comunità tranese. Al centro della scena, la figura carismatica del fondatore e direttore, il prof. Raffaello Piracci. Attraverso la cura giornalistica di Franco Caffarella e la regia di Marco Pilone, la serata ha offerto molto più di una semplice cronistoria: è stato un viaggio meta-teatrale tra le pagine di un giornale che non si limitava a informare, ma ambiva a formare una coscienza civile.La narrazione è stata scandita da momenti di grande impatto:Il palco ha ospitato un susseguirsi di ospiti ognuno custode di un frammento di storia: Mario Schiralli, Francesco Squatriti, Giuseppe Laurora, Alberto Crivellenti, Gianni Losciale, Edoardo De Simola, Paolo Loporchio, Francesco Pagano, Felice Valenziano e Lucia De Mari tutti hanno condiviso aneddoti professionali e ricordi personali. Particolarmente toccante è stato il "ponte" tra generazioni rappresentato dal momento musicale dedicato a Celentano, che ha visto protagonista Giannetto, ieri bambino prodigio e oggi testimone di quel fermento culturale.La serata si è conclusa con il racconto della chiusura del giornale nel 1992, un momento di riflessione sulla fine di un'epoca del giornalismo territoriale. Attraverso video e fotografie d'epoca, sono riaffiorati volti e storie simbolo, da Aldo Moro alla visita di Carlo e Diana, fino ai momenti più bui come la rivolta del carcere. L'iniziativa ha confermato come il Teatro Mimesis sia non solo un luogo di spettacolo, ma un fondamentale presidio culturale capace di restituire alla città la propria storia, rendendola nuovamente materia viva e condivisa.