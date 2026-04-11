Lia Cellamare - Ileana Pepe
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Spettacolo

“Buone ma… NON TROPPO”: il cabaret pugliese al Teatro Mimesis di Trani

Lia Cellamare e Ileana Pepe in scena a Trani con uno spettacolo ironico e irriverente tutto al femminile

Trani - sabato 11 aprile 2026
Una serata all'insegna della leggerezza, dell'ironia e della comicità intelligente: domenica 12 aprile 2026 il Teatro Mimesis di Trani ospita "Buone ma… NON TROPPO", uno spettacolo di cabaret che promette risate, ritmo e una buona dose di satira sulla quotidianità.

Protagoniste sul palco Lia Cellamare e Ileana Pepe, due attrici pugliesi con una lunga esperienza tra teatro, cinema, televisione e cabaret. La loro cifra stilistica unisce energia, talento e capacità di raccontare con ironia il mondo contemporaneo, dando voce – con intelligenza e spontaneità – a situazioni e dinamiche in cui il pubblico potrà facilmente riconoscersi.

"Buone ma… NON TROPPO" è molto più di uno spettacolo comico: è uno sguardo ironico e disincantato sull'universo femminile, sulle relazioni, sulle contraddizioni della società e sui piccoli grandi paradossi della vita di tutti i giorni. Tra battute, sketch e momenti di improvvisazione, le due artiste costruiscono un dialogo diretto con il pubblico, trasformando la scena in uno spazio condiviso di divertimento e riflessione. Il cabaret, in questa proposta, torna alla sua forma più autentica: quella di uno specchio della realtà, capace di far ridere ma anche di far pensare, con un linguaggio immediato e coinvolgente.

Lo spettacolo sarà proposto in due repliche, alle ore 18:00 e alle ore 20:00 (ingresso mezz'ora prima), per permettere a un pubblico più ampio di partecipare. L'evento, prodotto da Verba Manent, si terrà presso il Teatro Mimesis in via Pietro Palagano 53. L'ingresso è riservato agli associati, con posto unico numerato al costo di 12 euro, ed è obbligatoria la prenotazione al nr. 346 825 9618
tl@
“Buone ma… NON TROPPO”: il cabaret pugliese accende il Teatro Mimesis
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