“Delitti Esemplari” al Teatro Mimesis: l’umorismo nero di Max Aub diventa un gioiello scenico nella regia di Massimo Marafante

Bruna Facondi e Giuseppe Bucci, nelle loro piccole partecipazioni, aggiungono sfumature preziose, contribuendo a un equilibrio corale che funziona alla perfezione.

dare unità a un testo frammentato per natura;

mantenere un ritmo costante senza mai sacrificare la comprensibilità;

valorizzare ogni attore, costruendo un ensemble armonico;

trasformare l'umorismo nero in un'esperienza estetica raffinata;

far emergere la modernità di Aub, rendendolo accessibile e attuale.

Ilsi è trasformato, lo scorso, in un laboratorio di ironia tagliente e inquietudine sottile grazie alla messa in scena di Delitti Esemplari, tratto dal celebre libro di. Un testo corrosivo, fatto di micro‑omicidi paradossali, che nelle mani diha trovato una forma scenica sorprendentemente elegante, ritmata e profondamente godibile.– regista noto per la sua cura maniacale del dettaglio, per la capacità di lavorare sulla parola come materia viva e per un approccio che unisce rigore e leggerezza – firma qui una delle sue regie più riuscite. Il suo tocco è evidente: asciutto, intelligente, calibrato. Riesce a trasformare un catalogo di confessioni fulminanti in un mosaico teatrale coerente, fluido, capace di far ridere e inquietare nello stesso istante.Il testo diè un gioco crudele: piccoli omicidi nati da irritazioni banali, insofferenze quotidiane, tic dell'animo umano che tutti riconosciamo ma che nessuno ammetterebbe. Marafante ne coglie l'essenza e la amplifica, costruendo un ritmo serrato che non lascia tregua allo spettatore. La scena diventa così un luogo dove l'ordinario esplode nell'assurdo, dove il riso si mescola al brivido, dove l'umanità appare nuda, fragile, ridicola e terribilmente vera. È teatro che diverte, ma che allo stesso tempo costringe a guardarsi allo specchio.La forza dello spettacolo sta anche nella prova degli attori:, con la partecipazione di. Un gruppo amatoriale, sì, ma capace di sorprendere per precisione, presenza scenica e capacità di modulare i toni:Il pubblico ha apprezzato, e non poco: risate, applausi convinti e quella sensazione di aver assistito a qualcosa di intelligente, ben costruito, sorprendentemente professionale pur nella dimensione amatoriale.Il merito principale è proprio di, che è riuscito a:La sua regia dimostra una maturità rara: non invade, non sovraccarica, ma guida. E soprattutto sa far emergere il meglio da interpreti non professionisti, portandoli a un livello di credibilità scenica che il pubblico ha percepito e premiato.Delitti Esemplari al Teatro Mimesis non è stato solo uno spettacolo: è stato un piccolo esperimento psicologico, un gioco di specchi, un invito a ridere dei nostri impulsi più inconfessabili. Un teatro che osa, che diverte, che fa pensare. E soprattutto un teatro che conferma, ancora una volta, la qualità del lavoro die la vitalità della scena amatoriale tranese quando è guidata con competenza, passione e visione.