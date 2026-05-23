A Trani arriva il cofondatore e storico bassista dei Litfiba Gianni Maroccolo

La stagione artistica 2026 del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani – prodotta da Delle Arti ODV ETS con il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia, il sostegno della Città di Trani e la media partner di Radio Selene – prosegue il suo viaggio nei Salotti Letterari con un appuntamento che promette di trasformarsi in un autentico rito collettivo per gli amanti della grande musica d'autore. Dopo aver esplorato i confini tra scienza e teatro, il prestigioso hub culturale tranese spalanca le porte alle frequenze profonde della storia del rock italiano. Sabato 30 maggio (inizio ore 21:00, porta ore 20:30), infatti, il Palazzo delle Arti accoglie un ospite leggendario: Gianni Maroccolo, cofondatore e storico bassista dei Litfiba, che porta in scena il suo acclamato progetto multidimensionale "Il Sonatore di Basso".Non una semplice presentazione, né un classico concerto o una conferenza accademica, ma un'esperienza immersiva capace di fondere la magia della parola scritta con la potenza evocativa del suono puro. L'evento celebra una ricorrenza dal forte valore simbolico: il 50° anniversario dal primo incontro tra l'artista e il basso elettrico, lo strumento che Maroccolo ha saputo elevare a timbro inconfondibile di un'intera generazione.Il progetto affonda le sue radici in un'iniziativa editoriale di straordinario successo lanciata nel gennaio 2025 insieme a Mur Rouge e alla casa editrice Libri Aparte di Bergamo attraverso una campagna di crowdfunding che ha superato di gran lunga le aspettative iniziali, raccogliendo il sostegno di ben 738 aderenti. Da questa sinergia è nato un prezioso cofanetto in edizione limitata contenente due volumi speculari: "Il Sonatore di Basso", con le trascrizioni su spartito e tablatura di oltre 100 brani iconici della sua carriera, e "Memorie di un Sonatore di Basso", un diario intimo che ne svela la genesi tra aneddoti, riflessioni e retroscena.A sostegno di questa opera è nato un fortunato tour di presentazione che sta toccando quasi tutte le regioni italiane, compresa Trani, concepito come un ponte interattivo tra l'artista e il suo pubblico. Sul palco di Palazzo delle Arti Beltrani sabato 30 maggio, per la prima volta in una veste solista che mette il basso al centro assoluto della scena, Gianni Maroccolo darà vita a un cammino visionario affiancato da partner d'eccezione. Ad accompagnarlo ci saranno infatti il valente bassista e collaboratore Mur Rouge, pronto a svelare i segreti tecnici dell'estetica dietro l'inimitabile "suono Maroccolo", la suadente voce narrante di Andrea Salvi, che guiderà il pubblico in un racconto avvolgente intessuto di parole e memorie, e la partecipazione straordinaria del bravissimo cantante Andrea Chimenti, storico collaboratore che impreziosirà la performance alla voce e alla chitarra.Il repertorio dello spettacolo si annuncia come un viaggio affascinante che ripercorre con nostalgia e visione le atmosfere e il sound di un'età unica del nostro patrimonio musicale. Le trame sonore attraverseranno le tappe fondamentali della musica italiana, dalle composizioni nate con i primi Litfiba di Piero Pelù nella Firenze degli anni '80 alla stagione impegnata e dura dei CCCP Fedeli alla Linea, fino al timbro inconfondibile dei C.S.I. (Consorzio Suonatori Indipendenti), dei P.G.R. e alle numerose collaborazioni con grandi nomi del panorama nazionale come Claudio Rocchi.Recentemente Maroccolo è tornato sul palco insieme a Piero Pelù e Ghigo Renzulli. La formazione originale degli anni '80 dei Litfiba (con l'aggiunta di Antonio Aiazzi alle tastiere e Luca Martelli alla batteria) è in tour per celebrare i quarant'anni del loro capolavoro, l'album "17 Re". Capitolo centrale della loro "Trilogia del potere", l'album doppio segna la piena maturità della band fiorentina, capace di fondere new wave, rock e suggestioni mediterranee in un linguaggio personale e visionario, uno dei vertici assoluti del rock italiano di quegli anni. Il grande ritorno ha visto la band esibirsi come superospite al Concertone del Primo Maggio a Roma. Successivamente è partito il tour estivo ufficiale che li vede protagonisti in alcuni dei festival e delle arene più importanti del Paese.Con questo ospite così importante, i Salotti Letterari di Palazzo delle Arti Beltrani confermano la propria vocazione di sviluppo territoriale e culturale: trasformare la narrazione editoriale in un'esperienza sensoriale indimenticabile, offrendo agli spettatori uno sguardo privilegiato sul processo creativo di un artista leggendario.L'acquisto dei biglietti (poltronissime esaurite, posto unico 20 euro) per partecipare al secondo appuntamento di Salotti letterari con il grande Gianni Maroccolo il 30 maggio è possibile al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-sonatore-di-basso/295848, ma anche al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani.Il volume è già disponibile nel bookshop del Palazzo delle Arti Beltrani.È possibile sottoscrivere gli abbonamenti per fruire del cartellone 2026 con varie possibilità: abbonamento socio "Gold": 500,00 euro a persona con poltrona riservata e ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l'anno fino al 31 dicembre 2026; "Musica a Corte" (14 concerti) a 200,00 euro a persona; abbonamento "Teatro a Corte" (4 spettacoli teatrali) a 40,00 euro: tutti gli abbonamenti danno diritto al posto riservato e sono acquistabili esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani. I biglietti per i singoli eventi oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2026.