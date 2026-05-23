“Una sola voce per il mondo”: alla Beltrani i bambini protagonisti di un viaggio tra pace, natura e cittadinanza

Ph Massimo Marciano

Una mattinata all'insegna dell'emozione, della condivisione e dei valori universali quella regalata dai bambini del tempo pieno della scuola primaria "G. Beltrani", protagonisti della rappresentazione "Una sola voce per il mondo", frutto di un intenso percorso fatto di lavoro, impegno ed entusiasmo.L'evento non è stato soltanto un'esibizione scolastica, ma il risultato di un progetto educativo che, attraverso canti, parole e gesti, ha accompagnato i piccoli in un viaggio speciale ispirato a principi fondamentali come la pace, il rispetto, la solidarietà e la cura del prossimo.Un'edizione dal significato ancora più profondo, considerando che quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, figura simbolo di fraternità, semplicità e amore verso il creato. Celebrare questo anniversario non ha significato soltanto ricordare una grande personalità della storia, ma raccogliere e custodire un'eredità ancora viva e attuale.Proprio come San Francesco, i bambini – futuri cittadini del mondo – hanno dimostrato come piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza: una parola di pace, un atto di gentilezza, un gesto di attenzione verso gli altri e verso il mondo che ci circonda.Durante il percorso educativo, gli alunni hanno intrapreso un simbolico viaggio alla scoperta della bellezza della natura e dell'umanità: dalla perfezione di un fiore appena sbocciato al colore mutevole del mare, fino alla spontaneità e alla meraviglia che si riflettono nel volto di ogni bambino.Un cammino che li ha portati anche a guardarsi dentro, a conoscersi meglio e a sentirsi parte di una comunità più grande, quella dei "cittadini del mondo".Con autenticità e spontaneità, i piccoli protagonisti hanno saputo trasformare questi valori in emozioni, musica e parole, condividendoli con le famiglie e con la cittadinanza presente.Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica del Circolo Didattico "G. Beltrani", prof.ssa Nunzia Porzio, per il costante sostegno alle attività educative e per l'attenzione rivolta ai bambini, ai docenti e alle famiglie, favorendo momenti di crescita e condivisione che arricchiscono l'intera comunità scolastica.