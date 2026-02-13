Scuole tranesi: la rabbia delle mamme del IV Circolo
Mensa fantasma alla Beltrani e disagi alla Pertini. Ora la parola alla Amministrazione per diritto di replica
Il testo della segnalazione
- Situazione della "Beltrani": mensa struttura iniziata 2 anni fa, dopo varie promesse doveva essere consegnata a settembre 2025, comune non pervenuto. A novembre ci viene assicurata consegna a dicembre, con apertura a gennaio 2026. Dopo vari incontri con il vicesindaco e false promesse, siamo a febbraio e la consegna non si sa quando avverrà; ovviamente l'esterno della scuola è un cantiere aperto.
- Situazione della "Pertini": efficientamento energetico, inizio dei lavori a settembre 2025, consegna a gennaio 2026. Anche in questo caso, comune non pervenuto. Vicesindaco con tante promesse e chiacchiere: 3 classi spostate alle Fabiano (dove piove all'interno), fatto sopralluogo ma nulla di fatto; termoconvettori non funzionanti, fatto sopralluogo, nulla di fatto. Pranzano in classe, perché non si può utilizzare l'aula mensa, che intanto è stata adibita a classe!!!
I bambini ultima ruota del carro per il vicesindaco (responsabile lavori pubblici). Continua a pubblicizzare nuove piazze e nuovi cantieri, ma i bambini? Ma se non si riescono a finire quelli già esistenti?"
Firmato: Le mamme del IV circolo Beltrani
