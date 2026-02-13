Scuole tranesi: la rabbia delle mamme del IV Circolo

Situazione della "Beltrani": mensa struttura iniziata 2 anni fa, dopo varie promesse doveva essere consegnata a settembre 2025, comune non pervenuto. A novembre ci viene assicurata consegna a dicembre, con apertura a gennaio 2026. Dopo vari incontri con il vicesindaco e false promesse, siamo a febbraio e la consegna non si sa quando avverrà; ovviamente l'esterno della scuola è un cantiere aperto.