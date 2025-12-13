Scuola Beltrani: successo e cuore per il "Mercatino Solidale"

Si è concluso con entusiasmo e grande partecipazione il Mercatino Solidale organizzato dal IV C.D. "G. Beltrani", scuola dell'infanzia e primaria, un'iniziativa nata con l'obiettivo di promuovere la solidarietà, la collaborazione e il senso di comunità tra bambini, famiglie e territorio.Per l'occasione, gli spazi della scuola si sono trasformati in un colorato mercato ricco di creazioni realizzate dai piccoli alunni: addobbi, oggetti artigianali, lavoretti natalizi e tanti altri manufatti frutto di fantasia, impegno e lavoro di squadra. Il ricavato sarà interamente destinato a sostenere associazioni solidali scelti dall'istituto.L'iniziativa ha visto una grande affluenza di genitori, parenti e cittadini, che hanno dimostrato ancora una volta quanto la scuola rappresenti un punto di riferimento per la comunità locale.Un ringraziamento speciale va alle insegnanti, che con dedizione hanno guidato i bambini nella preparazione dei lavori; ai genitori, sempre pronti a collaborare e a sostenere le attività scolastiche; al personale scolastico, per l'organizzazione e la cura degli spazi; e naturalmente ai bambini, protagonisti assoluti del mercatino, che con entusiasmo e creatività hanno reso possibile questa iniziativa.La scuola esprime inoltre la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito con donazioni, tempo, materiali e partecipazione, dimostrando che quando la comunità si unisce è possibile realizzare eventi che fanno bene non solo alla scuola, ma a tutti.Il Mercatino Solidale si conferma così un appuntamento importante, capace di unire generazioni diverse attorno ai valori della condivisione, dell'altruismo e dell'educazione alla cittadinanza attiva. Un'esperienza preziosa che, ancora una volta, lascia il segno e arricchisce il percorso di crescita dei più piccoli.