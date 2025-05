Alla Beltrani un corso per docenti sulla gestione degli alunni con ADHD

Il IV Circolo Didattico "G. Beltrani" di Trani si conferma ancora una volta promotore di buone prassi educative e formative, distinguendosi per l'attenzione concreta e costante al benessere e alla crescita professionale del personale scolastico. La scuola ha recentemente organizzato un corso di formazione specialistico riservato al personale docente, incentrato sulla gestione di alunni con deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e, più in generale, su tematiche inclusive legate ai bisogni educativi speciali.Il corso è stato fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, prof. Roberto Diana, convinto sostenitore dell'importanza della formazione continua, e risponde a un'esigenza espressa nel tempo dal Collegio dei Docenti del IV Circolo Beltrani per far fronte all'aumento dei casi di alunni con disturbi del neurosviluppo, come l'autismo e l'ADHD.A tenere le lezioni è stata la dott.ssa Maria Giovanna Mascolo, professionista di grande esperienza, psicologa, analista del comportamento, danzamovimentoterapeuta e psicomotricista funzionale, relatrice in corsi e congressi nazionali.Durante le 20 ore di formazione in presenza, circa 30 docenti della scuola primaria e dell'infanzia hanno partecipato attivamente, approfondendo i principi dell'ABA (Applied Behavior Analysis) e sperimentando strategie pratiche attraverso simulazioni e attività di tipo roleplay. Le insegnanti hanno potuto interpretare alternativamente i ruoli di docenti e discenti, interiorizzando tecniche immediatamente trasferibili nella pratica quotidiana d'aula.Le strategie apprese – tra cui la gestione dei comportamenti-problema, la promozione della comunicazione funzionale anche attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa, e l'uso consapevole della premialità con supporti tecnologici – hanno arricchito il bagaglio professionale delle docenti e migliorato la gestione dell'intera classe, non solo degli alunni con bisogni educativi speciali.Grande la soddisfazione del dirigente scolastico che sottolinea: "Credo fortemente nel valore della formazione continua del personale scolastico come motore di crescita e di innovazione didattica. Iniziative come questa non solo accrescono le competenze dei docenti, ma contribuiscono in modo decisivo a migliorare il servizio di istruzione e a garantire un ambiente scolastico più inclusivo ed efficace per tutti gli alunni."Il IV Circolo "G. Beltrani" si conferma quindi punto di riferimento per la comunità scolastica tranese, dimostrando come la scuola possa essere un luogo vivo, capace di rispondere con competenza e sensibilità alle sfide educative del presente.