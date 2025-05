Studente della Beltrani brilla ai giochi matematici della Bocconi

Grande orgoglio per il quarto circolo di Trani: tra oltre mille finalisti giunti a Milano per la finale nazionale dei "Giochi Olimpici di matematica", organizzati da Mateinitaly in collaborazione con il centro PRISTEM dell'Università Bocconi, un alunno di quarta classe della scuola primaria "G. Beltrani", Tommaso Cafagna, si è distinto classificandosi settimo nella graduatoria di tutti i finalisti d'Italia e premiato dalla Presidente di Mateinitaly, prof.ssa Simonetta Di Sieno.I Giochi Olimpici Matematici, promossi dall'Università Bocconi, sono una prestigiosa competizione che ogni anno coinvolge centinaia di alunni provenienti da tutte le scuole primarie d'Italia, selezionati attraverso una preliminare gara di istituto nella quale Tommaso si era particolarmente distinto. Anche gli alunni Silvia Ferrandes e Francesco Scaringi, di classe quinta, hanno maturato un ottimo risultato nella gara di istituto e sono stati pertanto ammessi alla gara finale a Milano: una competizione che sfida la logica e l'intuizione in prove di problem-solving.Il successo ottenuto è il risultato di un impegno costante e di una preparazione mirata, supportata da docenti appassionati e da un ambiente di lavoro che valorizza le eccellenze. Questo trionfo rappresenta non solo un riconoscimento individuale per gli studenti, ma anche un motivo di orgoglio per la scuola Beltrani, che continua a promuovere esperienze di grande impatto educativo, l'amore e la passione per la matematica."Organizzazione impeccabile" – ha commentato la mamma di Tommaso, che ha accompagnato il figlio a Milano – "nonostante il gran numero di partecipanti". E proprio Tommaso con semplicità ha dichiarato: "Mi sono sentito sereno e ho affrontato la sfida con molta tranquillità: ero sicuro di aver fatto tutto bene".Grande la soddisfazione del dirigente scolastico, prof. Roberto Diana: "Questo risultato rappresenta la sintesi di un lavoro corale tra scuola, famiglie e studenti. È la dimostrazione concreta di quanto talento e passione, se sostenuti da una progettualità educativa forte, possano portare a traguardi importanti. Tommaso è un esempio per tutti".Ancora una volta, la "Beltrani" si conferma come un punto di riferimento per la formazione dei più piccoli, capace di offrire non solo conoscenze, ma anche stimoli e opportunità per crescere, pensare e brillare