La scuola che diventa comunità: al 4° Circolo “Beltrani” da oggi avvio di incontri gratuiti per il benessere dei genitori

06/03/2026 ore 17.00-19.00 "Lo sviluppo del linguaggio nei primi anni di vita: riconoscere e intervenire precocemente" a cura della dott ssa Anna Sofia Piras - logopedista 13/03/2026 ore 17.00-19.00 "Identità, come favorire lo sviluppo armonico", a cura delle dott.sse Francesca Sarge - pedagogista intersezionale e Eleonora Russo - psicologa psicoterapeuta 17/04/2026 ore 17.00-1900 "Insieme per crescere: scuola e famiglia a dialogo" a cura della dott.ssa Antonella Chieti - psicologa psicoterapeuta 08/05/2026 ore 17.00-19.00 "Bambini ad alto potenziale cognitivo: bisogni, risorse e sfide educative" a cura della dott.ssa Maric Manzi - Docente e Referente rete TALENTINCLUSIVI per la regione Puglia e della dott.ssa Vania Bovino - cocente specializzata e presidente dell' associazione "Talent Point"

Prende il via al 4° Circolo didattico "Beltrani" di Trani una iniziativa innovativa pensata per rafforzare il rapporto tra scuola e famiglie e promuovere il benessere educativo della comunità scolastica.Si tratta di un ciclo di quattro incontri dedicati alla formazione e al supporto dei genitori degli alunni, un percorso che affronta temi educativi e relazionali fondamentali nella crescita dei bambini. Un'iniziativa che già di per sé rappresenta una buona pratica nel mondo della scuola, dove non sempre si trovano spazi strutturati dedicati al confronto e alla crescita dei genitori.L'aspetto più innovativo del progetto, tuttavia, risiede proprio nelle persone coinvolte. Gli incontri saranno infatti condotti da professionisti qualificati – psicologi, logopedisti ed educatori – che sono anche genitori di alunni della stessa scuola. Si tratta di figure che hanno scelto di mettere a disposizione gratuitamente le proprie competenze professionali per contribuire alla crescita della comunità scolastica.Un gesto di disponibilità e partecipazione che rappresenta un segnale concreto di collaborazione tra scuola e famiglie, trasformando l'istituzione scolastica in un vero e proprio luogo di comunità, dove le competenze e le esperienze individuali diventano patrimonio condiviso.L'iniziativa dimostra come la scuola possa essere non solo spazio di apprendimento per i bambini, ma anche luogo di confronto, sostegno e formazione per le famiglie, favorendo la costruzione di quella che viene sempre più spesso definita una "comunità educante", capace di mettere in rete energie, professionalità e responsabilità educative. Un esempio virtuoso che potrebbe diventare modello replicabile anche in altre realtà scolastiche, perché quando scuola e famiglie collaborano attivamente, l'intera comunità ne trae beneficio.