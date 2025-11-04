Vittoria per l'Inclusione: ascensore riparato al 4° Circolo Didattico di Trani dopo l'intervento decisivo di RispettiAMO Trani
Angela Mercorio (RispettiAMO Trani): "Un gesto che va oltre la manutenzione, è un segno concreto di rispetto e responsabilità per l'intera comunità scolastica Beltrani."
Dopo settimane di attesa e di solleciti, la perseveranza dell'associazione e l'attenzione di una cittadinanza sensibile hanno prodotto l'esito sperato. RispettiAMO Trani comunica finalmente la risoluzione del problema. Un intervento che va oltre la semplice manutenzione tecnica, rappresentando il ripristino di un diritto fondamentale: la piena sicurezza e accessibilità per l'intera comunità scolastica. Di seguito, il comunicato stampa dell'associazione a firma della Presidente Angela Mercorio, che comunica l'avvenuta riparazione.
Comunicato Stampa di RispettiAMO Trani
Dopo numerose segnalazioni da parte della nostra associazione e di cittadini attenti alla vita scolastica, l'ascensore del 4° Circolo di Trani è stato finalmente riparato. Si tratta di un gesto che va oltre la semplice manutenzione: è un segno concreto di rispetto e responsabilità nei confronti di tutta la comunità scolastica, garantendo sicurezza e accessibilità a studenti, docenti e famiglie. Come presidente di "rispettiAMO Trani", ribadisco l'importanza di interventi tempestivi e attenti alle necessità della città: la cura dei luoghi comuni è cura della nostra comunità. Angela Mercorio - Presidente