Vittoria per l'Inclusione: ascensore riparato al 4° Circolo Didattico di Trani dopo l'intervento decisivo di RispettiAMO Trani

Angela Mercorio (RispettiAMO Trani): "Un gesto che va oltre la manutenzione, è un segno concreto di rispetto e responsabilità per l'intera comunità scolastica Beltrani."

Trani - martedì 4 novembre 2025
La questione dell'accessibilità e del diritto alla dignità nelle strutture scolastiche ha rappresentato, nelle scorse settimane, un serio elemento di tensione nel panorama cittadino di Trani. Ricordiamo infatti la nostra pubblicazione dello scorso 21 settembre, che dava voce alla ferma denuncia dell'associazione RispettiAMO Trani, guidata dalla Presidente Angela Mercorio. Al centro della protesta vi era l'ascensore del 4° Circolo Didattico "G. Beltrani", "guasto ed inutilizzabile da tempo". Una situazione che l'associazione aveva formalmente contestato all'Amministrazione Comunale, evidenziando non solo un grave disagio, ma anche un atto "lesivo della dignità delle persone con difficoltà motorie" e in chiara violazione della Legge 104.

Dopo settimane di attesa e di solleciti, la perseveranza dell'associazione e l'attenzione di una cittadinanza sensibile hanno prodotto l'esito sperato. RispettiAMO Trani comunica finalmente la risoluzione del problema. Un intervento che va oltre la semplice manutenzione tecnica, rappresentando il ripristino di un diritto fondamentale: la piena sicurezza e accessibilità per l'intera comunità scolastica. Di seguito, il comunicato stampa dell'associazione a firma della Presidente Angela Mercorio, che comunica l'avvenuta riparazione.

Comunicato Stampa di RispettiAMO Trani

Dopo numerose segnalazioni da parte della nostra associazione e di cittadini attenti alla vita scolastica, l'ascensore del 4° Circolo di Trani è stato finalmente riparato. Si tratta di un gesto che va oltre la semplice manutenzione: è un segno concreto di rispetto e responsabilità nei confronti di tutta la comunità scolastica, garantendo sicurezza e accessibilità a studenti, docenti e famiglie. Come presidente di "rispettiAMO Trani", ribadisco l'importanza di interventi tempestivi e attenti alle necessità della città: la cura dei luoghi comuni è cura della nostra comunità. Angela Mercorio - Presidente

