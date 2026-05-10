Promozione, la Soccer Trani chiude con una sconfitta: al ‘Lapi’ vince il Virtus Palese 1-2

Non è sufficiente una grande prestazione, la Soccer Trani chiude il campionato con una sconfitta: al 'Lapi' vince il Virtus Palese 1-2. Decisive le firme di Petitti e Roncone, inutile per i tranesi la rete di Becerri: i tranesi concludono la Promozione 2025/26 a quota 85 punti.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 34esima ed ultima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Virtus Palese. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-4-1-2 con Straziota tra i pali, in difesa spazio a Cassano, Stella e Rizzi. In mediana agiscono Turitto e Gernone, mentre sulle fasce Prekducaj e Lucarelli. Sulla trequarti Becerri, alle spalle di Manzari e Chiumarulo.Dopo soli settanta secondi, i tranesi vanno vicini al vantaggio, con la sfera che carambola su Prekducaj e termina di poco fuori. All'8 lancio con i contagiri di Becerri per Prekducaj, mancino rasoterra bloccato agilmente da Addario. È dominio biancazzurro, al 10' corner di Lucarelli per Manzari, colpo di testa che sorvola lo specchio. Svarione difensivo del Trani, ma Straziota ci mette una pezza sulla conclusione ravvicinata di Caputi. Al 19' Turitto viaggia indisturbato sino al limite dell'area, destro che termina alto. La Soccer Trani domina in lungo e largo, non concedendo praticamente nulla agli avversari, ma senza riuscire a concretizzare le potenziali occasioni da rete. Al 39' l'opportunità capita sui piedi di Manzari, ma la sua conclusione è ancora imprecisa. Sessanta secondi più tardi Prekducaj sfiora il vantaggio, clamoroso salvataggio sulla linea della difesa del Palese. Allo scoccare del primo tempo gli ospiti passano in vantaggio: punizione dal limite perfetta di Petitti che trafigge Straziota, firmando lo 0-1 con cui si va a riposo.Al 47' la Soccer Trani ristabilisce la parità, grazie al destro incrociato di Becerri che non lascia scampo ad Addario: 1-1. Al 65' prova il destro dalla distanza Faliero, conclusione imprecisa. Al 71' miracolo dell'estremo difensore del Palese sul destro a botta sicura di Becerri; sulla respinta spedisce in rete Prekducaj, in fuorigioco. Al 78' il Virtus Palese torna nuovamente avanti: eurogol di Roncone, applaudito dal pubblico tranese, stupito dalla sua prodezza: 1-2. Due minuti Antonacci colpisce in pieno il palo. All'81' calcio piazzato di Faliero, risponde presente Addario. Al 90' triplice occasionassima per il Trani: Colombo, Morra e Chiumarulo, si salvano gli ospiti. Termina qui: