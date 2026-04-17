Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

Atletico Gargano-Trani, Moscelli: «Dobbiamo onorare al massimo queste quattro partite»

Turitto: "Eccellenza a Trani? Mi piacerebbe tantissimo, non lo nego"

Trani - venerdì 17 aprile 2026 19.08
Promozione, si scende in campo per la 31esima giornata di campionato: la Soccer Trani, reduce dalla vittoria casalinga contro il Molfetta, è ospite dell'Atletico Gargano, settimo in classifica. La sfida si disputerà al Comunale "Riccardo Spina" di Vieste, con calcio d'inizio fissato alle ore 16:30.

I tranesi, dopo aver vinto tutto ciò che c'era da vincere, vogliono chiudere nel migliore dei modi quest'annata, vincendo le ultime quattro gare di campionato: Atletico Gargano, Lucera, Real Siti e Virtus Palese; queste le prossime sfide dei biancazzurri, prima del meritato riposo, seguito inevitabilmente dalla programmazione della prossima Eccellenza.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti mister Moscelli ed Onny Turitto. Entrambi hanno riconosciuto l'importanza della sfida, queste le loro dichiarazioni:

Moscelli: "Atletico Gargano? Affronteremo la partita come sempre, con rispetto e professionalità. Dobbiamo onorare queste quattro partite, dando il nostro meglio. Non è facile mentalmente essere sul pezzo, specialmente dopo un percorso così faticoso. Cercheremo di fare bella figura, puntiamo alla vittoria."

"In questa squadra ci sono tantissimi giocatori importanti, Turitto è uno di questi. Non ha bisogno di presentazioni, ha sempre vinto in carriera. Quest'anno il gruppo è stato devastante, anche grazie alla guida dei più esperti. Hanno permesso di accrescere la mentalità della squadra, li ringrazio."

Turitto: "È stata una bella stagione, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Ad inizio stagione, l'intenzione era riaccendere l'entusiasmo, e questa è un'altra vittoria. Eccellenza a Trani? Mi piacerebbe tantissimo, non lo nego. È un campionato differente, più bello da giocare. Spero di rimanere qui. Capitano? Con me ci sono anche veterani come Montrone e Manzari, ma non serve la fascia per dimostrare attaccamento. Fa piacere certo, ne sono contento."
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