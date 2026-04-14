Roldofo Conte
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Calcio

Trani piange la scomparsa di Rodolfo Conte, storico allenatore dei tranesi

Indimenticabile la promozione del 1987-88

Trani - martedì 14 aprile 2026 20.18
Il calcio tranese, ed in generale tutto il mondo dello sport, piange la scomparsa di Rodolfo Conte, figura storica e punto di riferimento per diverse generazioni.

La notizia è arrivata all'improvviso e inaspettata; una figura, quella di Conte, che ha dato tanto, tantissimo allo sport. La sua storia parla da sé, esaltanti vittorie ed innumerevoli successi.

Nel corso della sua carriera ha guidato diverse squadre, distinguendosi per serietà, professionalità e dedizione. Dapprima come vice di Chiricallo nella Brindisi Sport, dopodiché le esperienze con Carovigno, Maglie, Mesagne, Francavilla, Manfredonia e Trani, dove al primo anno vinse il campionato, seguito dall'approdo in Serie C, conquistando anche lo Scudetto nazionale di categoria.

Prima di essere allenatore, Rodolfo Conte è stato anche insegnante di educazione fisica, divenendo in pochissimo tempo un punto di riferimento educativo oltre che sportivo, apprezzato per il suo stile pacato e la sua discrezione.

La sua scomparsa rievoca inevitabilmente il contributo dato e fornito al calcio tranese, nei suoi anni d'oro, culminati appunto con la storica promozione del 1987/88.

I suoi funerali si svolgeranno domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 16:30 presso la chiesa San Vito, nel rione Commenda a Brindisi.
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