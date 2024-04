Soccer, domenica la sfida al Lucera, Mascia: “Indossare la maglia del Trani, significa non accontentarsi mai"

Mancano solo due giorni all'attesissima semifinale playoff tra Soccer Trani e Lucera, la cui vincente sfiderà il Capurso in una finale che vale un importante posizionamento nella graduatoria di ripescaggio in Eccellenza.La Soccer arriva a questa sfida dopo una cavalcata trionfale nella 'regular season' che è valsa il piazzamento ai playoff. L'obiettivo dichiarato ad inizio stagione era quello di salvarsi, e poi magari sperare in qualcosa di più, e così è stato, con i dragoni che si giocano una vera e propria 'partita della vita' contro il Lucera, che mister Fabrizio Mascia presenta così: "raggiungere i playoff è stata una grandissima soddisfazione, siamo tutti fieri. Il primo giorno ho detto ai ragazzi che se qualcuno fa i giusti sacrifici, nessun traguardo è irraggiungibile. Non hanno mai saltato un allenamento. In campionato c'erano squadre che hanno speso molto più di noi, con programmi più ambiziosi. Per quanto sia bello, non abbiamo ancora fatto nulla. Indossare la maglia del Trani significa non accontentarsi mai." Il Lucera ha concluso il suo campionato con la beffa finale contro l'Acquaviva (da 0-2 a 3-2), che ha sicuramente demoralizzato ma anche caricato gli avversari, che giocheranno davanti al loro pubblico, nonostante non mancherà assolutamente l'apporto del tifo tranese: "Svelo un aneddoto, ad inizio preparazione misi nello spogliatoio tre foto, una del 'Lapi' completamente vuoto, la seconda dello stadio semivuoto, e la terza con lo stadio gremito. Domenica affronteremo una squadra che non perde da due anni in casa; con lo stesso seguito di Capurso, e con l'unione tra squadra e città, tutto è possibile."Proprio contro il Capurso, la scorsa settimana è arrivata una sconfitta non meritata, con i tranesi che più volte sono andati vicini al gol, oltre al gol di Pugliese, creando forse qualche rammarico: "Abbiamo ricevuto tanti complimenti, ma abbiamo perso. Le partite secche sono più tese, sono fatte di momenti, bisogna interpretare bene. La partita di Capurso ci dimostra che non basta essere belli, ma anche più sporchi e umili. Domenica non vogliamo complimenti, vogliamo scrivere la storia della Soccer Trani."Per l'occasione, la società tranese ha organizzato due pullman, di cui uno già soldout, per seguire la squadra in quel di Lucera, dove è richiesta tutta la vicinanza della città. Per informazioni, scrivere sulle pagine social della Soccer (costo pullman 15euro + 3euro per il biglietto del match). Appuntamento domenica alle ore 16.30 a Lucera.