La Soccer perde a Capurso ma si qualifica ai playoff: decisiva la sconfitta del Lucera

La Soccer Trani si qualifica ai playoff di Promozione, per giocarsi l'accesso in Eccellenza . Nonostante la sconfitta per 2-1, i tranesi si qualificano grazie all'incredibile match tra Acquaviva e Lucera, terminato 3-2 per i padroni di casa che, con questa vittoria, vincono il campionato, combattuto fino all'ultimo respiro.Il delicatissimo match non delude le aspettative, con la prima frazione che ci regala ben tre reti. All'11' la Soccer stappa il match con bomber Pugliese: assist con il contagiri da parte di Martinelli che dalla tre quarti pennella una traiettoria perfetta per il 9 tranese: 0-1. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e, dopo soli due minuti, arriva il penalty per il Capurso, realizzato da Schirone. Al 19' i capursesi completano la rimonta con un grandissimo gol di Strippoli che, dopo una serpentina con cui salta prima Mastropasqua e poi Di Savino, fa partire un gran tiro dal limite dell'area, che finisce alla destra di Rocchitelli: 2-1. Il primo tempo si chiude con il vantaggio del Capurso. La seconda frazione inizia con un'occasione per la Soccer: incursione di Dascoli sulla fascia che trova Precchiazzi, colpo di tacco per Dell'Oglio che prova la conclusione, la palla finisce di poco sopra la traversa. Qualche minuto più tardi Martinelli prende la traversa, dopo una punizione magistrale. Seguirà una fase molto spezzettata, visto anche il risultato da Acquaviva, dove i padroni di casa hanno rimontato il Lucera da 0-2 a 3-2, regalando in questo modo i playoff ai tranesi. Da segnalare un'altra traversa di Terrone nel finale, con seguente gol annullato a Ninni Muciaccia.