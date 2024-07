Boxe, Francesco Marasciuolo trionfa a Mesagne

Powered by

Ancora un prezioso traguardo per una carriera oramai tutta in salita: l'atleta di Boxe Francesco Marasciuolo ha vinto a Mesagne alla quinta edizione di "Boxe sotto le stelle" svoltosi lo scorso fine settimana a Mesagne. Il 17enne della palestra ASD Uppercut di Trani si è sfidato sul ring contro il suo avversario Marco Tommasi portando a casa l'ambita vittoria per la soddisfazione di coach e presenti.