Sport
Sport
Vita di città

Trani celebra le eccellenze sportive pugliesi: 75 atleti premiati nella seconda tappa del tour 2025

Alla Biblioteca “Bovio” riconoscimenti e contributi per i campioni di Bat e Foggia

Trani - venerdì 24 aprile 2026 8.46
Si terrà oggi, venerdì 24 aprile a Trani, nella Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" (Piazzetta S. Francesco, n. 1), a partire dalle ore 9.00, la seconda giornata del tour di premiazione delle "Eccellenze sportive pugliesi" del 2025. Saranno premiate 75 eccellenze: 30 della Bat e 45 della provincia di Foggia.

Con l'Avviso "Sostegno alle Eccellenze Sportive" sono stati stanziati 530.000 euro per sostenere concretamente chi ha portato il nome della Puglia sui podi nazionali, europei e mondiali. I contributi assegnati variano da 4.000 euro per i titoli mondiali a 750 euro per i titoli nazionali, premiando chi si è piazzato tra i primi tre posti sotto l'egida delle rispettive Federazioni tra ottobre 2024 e agosto 2025.

Il tour si concluderà lunedì 27 aprile a Lecce, con la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive pugliesi delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Sport
Altri contenuti a tema
Mauro di Martino: da Trani a Seoul in corsa Speciale Mauro di Martino: da Trani a Seoul in corsa L’atleta tranese ha vinto la maratona di 5 km “Bulpae” di Seoul
Esordio stagionale col botto per la "Scuola tranese di salto con l'asta"   Altri sport Esordio stagionale col botto per la "Scuola tranese di salto con l'asta"   Valerio Piccinni nuovo astro nascente
Adriatica Trani, vittoria convincente e ritorno immediato al successo in campionato Volley Adriatica Trani, vittoria convincente e ritorno immediato al successo in campionato Il riassunto della partita
Basket e inclusione a Ruvo di Puglia: ContestoLab protagonista al Pala Colombo Associazioni Basket e inclusione a Ruvo di Puglia: ContestoLab protagonista al Pala Colombo In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, i ragazzi dell’associazione tra canestri ed emozioni insieme alla Crifo Wines Ruvo
Trani, la pista di atletica prende forma: fari installati e lavori in corso Attualità Trani, la pista di atletica prende forma: fari installati e lavori in corso Anselmo Mannatrizio (PD–CONI): “Un’opera che cambierà il volto della città”
Regione Puglia, 4 milioni per l’autonomia delle persone con disabilità: al via l’Avviso “Comunità Pro.V.I.” Enti locali Regione Puglia, 4 milioni per l’autonomia delle persone con disabilità: al via l’Avviso “Comunità Pro.V.I.” Fino a 15mila euro per progetti di vita indipendente, socialità e sport
Trani sul podio nel calcio balilla: Natale Landriscina è campione italiano agli Open d'Italia Trani sul podio nel calcio balilla: Natale Landriscina è campione italiano agli Open d'Italia Il tranese, in coppia con Giuseppe Sciascia, ha trionfato nella categoria Semi Pro e Pro
Sport, mare e arte: storie di inclusione e comunità in Puglia Speciale Sport, mare e arte: storie di inclusione e comunità in Puglia 26 le iniziative nate nell’ambito dell’Avviso del Dipartimento Welfare della Regione Puglia “Sport Inclusivo – Interventi di contrasto della povertà educativa mediante la promozione dello sport”
Memoria, Politica e Veleni: Il Duello Social che ha spaccato il Centrosinistra a Trani. Scusate il disturno | Editoriale
24 aprile 2026 Memoria, Politica e Veleni: Il Duello Social che ha spaccato il Centrosinistra a Trani. Scusate il disturno | Editoriale
“Direzioni”, in scena alla Baldassarre: emozioni e smarrimento nella società contemporanea
24 aprile 2026 “Direzioni”, in scena alla Baldassarre: emozioni e smarrimento nella società contemporanea
Fondazione SECA: 10° Anniversario 2016-2026, visita guidata al Polo Museale di Trani
24 aprile 2026 Fondazione SECA: 10° Anniversario 2016-2026, visita guidata al Polo Museale di Trani
Un secolo di fede e devozione: il centenario dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria a Trani
24 aprile 2026 Un secolo di fede e devozione: il centenario dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria a Trani
A Trani il modello “senza sbarre”: Sinisi rilancia la giustizia che reintegra
24 aprile 2026 A Trani il modello “senza sbarre”: Sinisi rilancia la giustizia che reintegra
Imposta di soggiorno, corso di formazione per i gestori delle strutture recettive
24 aprile 2026 Imposta di soggiorno, corso di formazione per i gestori delle strutture recettive
Angelo Guarriello commenta la notizia della candidatura a sindaco di Vito Branà
24 aprile 2026 Angelo Guarriello commenta la notizia della candidatura a sindaco di Vito Branà
Giuseppe De Simone: "Coerenza e rispetto tra candidati: a Trani serve dignità politica "
24 aprile 2026 Giuseppe De Simone: "Coerenza e rispetto tra candidati: a Trani serve dignità politica"
International Trani Tango edizione 2026 dal 05 al 12 luglio.Tutte le novità
24 aprile 2026 International Trani Tango edizione 2026 dal 05 al 12 luglio.Tutte le novità
Ultim’ora: Vito Branà lascia la coalizione di Galiano e si candida a Sindaco
23 aprile 2026 Ultim’ora: Vito Branà lascia la coalizione di Galiano e si candida a Sindaco
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.