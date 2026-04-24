Vita di città
Trani celebra le eccellenze sportive pugliesi: 75 atleti premiati nella seconda tappa del tour 2025
Alla Biblioteca “Bovio” riconoscimenti e contributi per i campioni di Bat e Foggia
Trani - venerdì 24 aprile 2026 8.46
Si terrà oggi, venerdì 24 aprile a Trani, nella Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" (Piazzetta S. Francesco, n. 1), a partire dalle ore 9.00, la seconda giornata del tour di premiazione delle "Eccellenze sportive pugliesi" del 2025. Saranno premiate 75 eccellenze: 30 della Bat e 45 della provincia di Foggia.
Con l'Avviso "Sostegno alle Eccellenze Sportive" sono stati stanziati 530.000 euro per sostenere concretamente chi ha portato il nome della Puglia sui podi nazionali, europei e mondiali. I contributi assegnati variano da 4.000 euro per i titoli mondiali a 750 euro per i titoli nazionali, premiando chi si è piazzato tra i primi tre posti sotto l'egida delle rispettive Federazioni tra ottobre 2024 e agosto 2025.
Il tour si concluderà lunedì 27 aprile a Lecce, con la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive pugliesi delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Con l'Avviso "Sostegno alle Eccellenze Sportive" sono stati stanziati 530.000 euro per sostenere concretamente chi ha portato il nome della Puglia sui podi nazionali, europei e mondiali. I contributi assegnati variano da 4.000 euro per i titoli mondiali a 750 euro per i titoli nazionali, premiando chi si è piazzato tra i primi tre posti sotto l'egida delle rispettive Federazioni tra ottobre 2024 e agosto 2025.
Il tour si concluderà lunedì 27 aprile a Lecce, con la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive pugliesi delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere