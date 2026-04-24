International Trani Tango edizione 2026 dal 05 al 12 luglio.Tutte le novità

Tutte le novità dell'edizione 2026 della kermesse, confermata tra i Grandi Eventi della Regione Puglia. In programma anche una competizione sportiva per eleggere una nuova coppia di maestri protagonisti della prossima edizione.Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell'estate:. Ancora una volta, lo scenario sarà quello suggestivo ai piedi della Cattedrale di Trani, cornice unica che, per la tredicesima edizione, è pronta a regalare nuove emozioni e la magia di un evento capace di richiamare centinaia di turisti da ogni parte del mondo. Un pubblico internazionale — dal Brasile a Miami, fino all'Asia — composto in gran parte da ballerini amatoriali ma profondamente appassionati, raggiungerà la città pugliese unito da un'unica, grande passione: il tango argentino. Trani, legata simbolicamente al mito di Astor Piazzolla attraverso le sue origini familiari, si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico vibrante, dove risuoneranno le note intense e avvolgenti di questo ballo senza tempo.L'edizione 2026 promette di coinvolgere ancora più profondamente l'intero centro storico, grazie a un ricco calendario di eventi organizzati da In Movimento, l'ensemble che in tredici anni ha costruito una manifestazione di alto profilo, portando a Trani alcuni tra i più acclamati protagonisti del panorama tanguero internazionale e che ha elevato l'evento fino ad includerlo nella cerchia ristretta dei grandi eventi della Regione Puglia.Confermati alla direzione artistica Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, stelle indiscusse del tango mondiale, che guideranno anche quest'anno un cast d'eccellenza. I maestri saranno protagonisti di seminari esclusivi e serate di gala, accompagnati da orchestre di fama internazionale, cuore pulsante della manifestazione, che suoneranno ogni sera rigorosamente dal vivo.Prosegue inoltre il viaggio alla scoperta del territorio: i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare le bellezze di Trani, e in più i tesori del Parco Archeologico di Canosa di Puglia e le iconiche architetture di Alberobello. Un itinerario artistico e culturale che si concluderà, in ciascuna località, con una suggestiva milonga al tramonto in luoghi storici di grande fascino.Tra le principali novità del 2026, il coinvolgimento di MIDAS (Maestri Italiani Danza Sportiva), riconosciuta dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e dal CONI, partner della Trani International Tango Competition 2026. L'iniziativa culminerà in una serata speciale al PalaAssi di Trani, dove i migliori ballerini italiani si sfideranno per conquistare un pass esclusivo e accedere alla prestigiosa rosa di insegnanti della prossima edizione del festival.L'organizzazione annuncia con entusiasmo la prosecuzione della collaborazione con gli esercenti di via Zanardelli, che ospiteranno anche quest'anno una mostra dedicata al maestro Piazzolla lungo una delle vie più riconoscibili e affascinanti della città, arricchita da un contest artistico. Un progetto che mira a coinvolgere sempre più attivamente il tessuto cittadino, valorizzando l'esperienza di ristoratori, albergatori ed esercenti, invitati a diventare protagonisti della settimana del tango.Grande attenzione sarà dedicata anche all'inclusione: torneranno le associazioni che promuovono la danza per persone con disabilità, cui sarà riservato uno spazio speciale all'interno del programma. Non mancheranno infine i grandi spettacoli che daranno il via ufficiale alla tredicesima edizione, promettendo momenti di grande coinvolgimento emotivo e artistico. Il sito ufficiale è in continuo aggiornamento e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: https://internationaltranitango.com/