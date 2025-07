Inaugurata domenica sera la XII edizione dell’“International Trani Tango”

L'"International Trani Tango", il festival dedicato al tango, è arrivato alla sua dodicesima edizione, con un palinsesto ricco di eventi, anche gratuiti, aperti al pubblico.La dodicesima edizione del festival porta con sé tantissime novità, a cominciare dalla sua durata, non più di quattro giorni, bensì di otto, come ha fatto notare uno dei co – organizzatori, Francesco Donato, ma anche per l'ampliamento della platea dei ballerini, intorno al migliaio, provenienti da quasi trenta paesi del mondo. Questa edizione sarà ancora di più caratterizzata dall'accoglienza dei turisti nella città per far incontrare la cultura tranese e pugliese con quella argentina.A tal proposito si ricorda che, proprio in concomitanza con l'apertura del Festival, qualche giorno fa è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata al grande musicista argentino di origini tranesi Astor Piazzolla, allestita in via Zanardelli, fruibile per i prossimi due mesi, che si può a tutti gli effetti ritenere parte integrante di questa dodicesima edizione del festival.Claudia Vernice, co – organizzatrice di "International Trani Tango", ha raccontato cosa ci si aspetterà dal questo festival e di come è cambiato negli anni; "è sicuramente più elevato il livello artistico dei maestri" – afferma Vernice, citando i due maestri principali di quest'anno: Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero. Inoltre, la dimensione del festival uscirà, quest'anno, dalla città per aprirsi anche ai paesi limitrofi; saranno previste delle trasferte anche a Polignano e a Castel del Monte, che porteranno i tanti ballerini provenienti da tutto il mondo alla scoperta delle tradizioni culturali, artistiche e culinarie pugliesi. Inoltre, per incentivare i cittadini e i turisti ad avvicinarsi al mondo del tango, sono previsti diversi eventi gratuiti a Trani.Negli ultimi anni, afferma ancora Claudia Vernice, tanti sono i tranesi che si sono avvicinati alla disciplina del tango, e questo è sicuramente un grande merito del festival; ma soprattutto, grazie al festival, Trani ha anche un'opportunità è in più per poter essere conosciuta nel mondo.