Trani celebra Astor Piazzolla: In arrivo in Via Zanardelli la Mostra Fotografica del "Rivoluzionario del Tango Nuevo"

Trani si prepara a un evento culturale di grande risonanza che celebra uno dei più grandi innovatori musicali del XX secolo:, il maestro che ha reinventato il tango. In Via Zanardelli, la storica "Via Larga" tranese, è in allestimento una suggestiva mostra fotografica a lui dedicata, con inaugurazione fissata per giovedì 3 luglio alle ore 18:00. L'iniziativa rientra nel programma della XII edizione dell'la festa argentina che prenderà il via domenica 6 luglio in Piazza della Repubblica.La scelta di dedicare una mostra a Piazzolla a Trani non è casuale.(1921-1992), nato a Mar del Plata, Argentina, aveva infatti radici profonde nella città pugliese: suo nonno era un pescatore originario proprio di Trani. Questa connessione, unita alla sua infanzia trascorsa a New York dove assorbì influenze jazz e classiche, ha plasmato la sua visione rivoluzionaria del tango. Piazzolla non fu solo un virtuoso del bandoneón, ma un compositore geniale, creatore del "Tango Nuevo", un genere che fonde le tradizioni del tango con elementi di contrappunto, fuga e improvvisazione jazz. Le sue composizioni, come "Libertango" e "Oblivion", sebbene inizialmente controverse, hanno elevato il tango da ballo popolare a forma d'arte concertistica, garantendogli un prestigio artistico mondiale.La mostra fotografica in Via Zanardelli è resa possibile dal prezioso contributo dei commercianti della zona, loro auspicano altre iniziative in tal senso finalizzate alla valorizzazione del luogo vera porta di accesso al Porto di Trani, e di unche, spontaneamente e con generosità, stanno abbellendo il Centro Storico di Trani con angoli floreali. Questa iniziativa dei cittadini, che risale allo scorso aprile e che di fatto ha messo in moto una circuito virtuoso del bello, fu lo scorso aprile indirizzata al Sindaco di Trani,e all'Assessora, delegata dal Primo Cittadino alla Sicurezza e alla Cura del Territorio:, la richiesta, che va detto non prevede alcun contributo pubblico, fu ben accolta dall'Amministrazione vedendone ora i frutti.L'Assessoraha commentato: "La bellezza di un luogo, di una Città come Trani, la fanno sicuramente i suoi monumenti e la naturalità del luogo; questi sono importanti punti di partenza. Ma la fanno anche le iniziative che tendono a valorizzare e curare ogni angolo dell'ambiente cittadino che viviamo, in una benefica sinergia fra l'Amministrazione Comunale e la Comunità che questi luoghi vive, per questo devo ringraziare il Sindaco per aver subito recepito l'iniziativa e l'intero Consiglio Comunale che si adopera per facilitare per questo fine. Gli eventi come l'che ci apprestiamo a vivere, le pregresse manifestazioni teatrali e musicali legate al centro storico ed ora la Mostra Fotografica, stupende le foto dedicate alla vita del concittadino Astor Piazzolla, confermano che la strada maestra da percorrere sono la 'cura e l'attenzione alla sicurezza dei luoghi'. Per quest' ultimo aspetto desidero ringraziare, anche a nome del Primo Cittadino, Amedeo Bottaro, tutte le Forze dell'Ordine che si occupano del nostro territorio, ed in particolare l'attento lavoro, delle donne e degli uomini, della Polizia Locale guidata dal Comandante Leonardo Cuocci".Come sottolineato dagli organizzatori,, l'idea della Mostra Fotografica dedicata ad, è stata una felice intuizione atta ad avvicinare il grande pubblico al geniale artista che è l'ispiratore dell'La mostra, che sarà a disposizione del pubblico per l'intero mese di luglio ed agosto, rappresenta un primo passo con : "L'obiettivo di continuare a lavorare sulla figura di Astor Piazzolla, magari con un museo a lui dedicato in futuro - hanno dichiarato gli organizzatori- per un turismo delle radici che fa viaggiare persone ed emozioni."L', con l'apertura del 6 luglio in Piazza della Repubblica, promette una serata di celebrazione della cultura musicale e gastronomica argentina e pugliese. Dalle ore 19:00, l'evento offrirà un omaggio al Sud America attraverso il tango, la cumbia e i balli latinoamericani, accompagnati dalla scoperta di piatti ispirati alle eccellenze gastronomiche di entrambe le regioni, sarà l'occasione di immergersi nella storia e nella musica die di vivere l'atmosfera vibrante dell'