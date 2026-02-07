L’APS "In Movimento" ri-vince il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi con l’International Trani Tango

L'APS In Movimento, con l'evento International Trani Tango, si aggiudica il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi, un importante riconoscimento che conferma il valore culturale, artistico e turistico di una manifestazione ormai consolidata nel panorama internazionale, nazionale e regionale.La vittoria del bando rappresenta il risultato di un percorso costruito nel tempo, fatto di visione, qualità artistica e profondo legame con il territorio. In questi anni, l'International Trani Tango ha saputo trasformarsi in un evento diffuso e inclusivo, capace di coinvolgere l'intera città e di richiamare a Trani centinaia di tangueri provenienti dall'Italia e dall'estero, generando un significativo impatto sull'economia locale e sull'indotto turistico.«Siamo profondamente orgogliosi di questo risultato – dichiara Giuseppe Ragno, Presidente dell'APS In Movimento – perché rappresenta il riconoscimento concreto del lavoro svolto negli anni e della credibilità costruita passo dopo passo. La Regione ha premiato non solo un evento, ma una visione culturale che unisce arte, territorio e comunità, portando benefici reali alla città di Trani».Soddisfazione anche da parte della Vicepresidente Claudia Vernice: «Questo traguardo conferma che l'International Trani Tango è oggi un progetto maturo, capace di dialogare con le istituzioni e di generare valore culturale e turistico. È il risultato di un grande lavoro di squadra e di una rete di collaborazioni che credono nella cultura come motore di sviluppo del territorio».Con il riconoscimento del bando triennale, l'International Trani Tango guarda ora al futuro con rinnovata energia, pronto a rafforzare ulteriormente la propria identità internazionale e il suo ruolo strategico nella promozione della Puglia come destinazione culturale di eccellenza.