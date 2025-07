Trani celebra Astor Piazzolla: si inaugura oggi la mostra fotografica in via Zanardelli

La vita in immagini del leggendario musicista e compositore argentinoraccontata in una mostra fotografica gratuita che si snoderà lungo tutta via Zanardelli a Trani per l'intero mese di luglio, sarà inaugurata dalle autorità cittadine con il taglio del nastro giovedì 3 luglio alle 18:00.A pochi giorni dal via dellala mostra permetterà a curiosi e appassionati di conoscere la storia incredibile del genio che ha rivoluzionato la storia del tango moderno inventando il tango nuevo. Libertango e Adios Nonino nascono anche dalla rocambolesca avventura vissuta a partire dal lungo viaggio della famiglia Piazzolla che da Trani, paese natio del nonno pescatore Pantaleone, andò a cercar fortuna in Sudamerica come milioni di altri italiani, che abbandonarono famiglia e affetti per tentare di vivere una vita migliore altrove.La famiglia Piazzolla si stabilì a Mar de Plata, una deliziosa città sul mare che forse ricordava Trani a nonno Pantaleon, come si fece chiamare una volta arrivato in Argentina. Astor ha poi vissuto diverse vicissitudini, che hanno forgiato il carattere impetuoso dell'artista che, prima di diventare una stella nel firmamento mondiale della musica, ha esplorato diverse culture, vivendo a New York, Buenos Aires e Parigi, ma mantenendo il fuoco delle sue origini pugliesi. Questo e molto altro sarà raccontato dalle immagini in bianco e nero dell'infanzia del musicista: dai giochi in strada con il pallone al suo primo bandoneon, dalle esperienze nel mondo dello spettacolo italiano con star del calibro di Mina e Tullio De Piscopo, alle più recenti in cui suo nipote, Pipi Piazzolla, ospite del festival nel 2023, mangia gli spaghetti proprio come suo nonno.La mostra, con immagini e testi in italiano e in inglese, sarà a disposizione del pubblico fino alla fine del mese di luglio nella suggestiva via che dal centro storico conduce sullo scenografico porto della città di Trani. Grazie alla collaborazione dei commercianti della via a vocazione turistica, gli organizzatori dell'International Trani Tangodi InMovimento, si preparano alla settimana che celebra la XII edizione della kermesse dedicata al tango, in programma da domenica 6 a domenica 13 luglio.