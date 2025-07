Inaugurata la mostra fotografica dedicata ad Astor Piazzolla in via Zanardelli a Trani

Trani è legata all'Argentina e al tango da una personalità che ne ha segnato la storia:. La figura, riscoperta da qualche tempo nella nostra città, sta assumendo un'importanza fondamentale nella cultura cittadina, tanto che gli organizzatori del Festival Internazionale del Tango:, in occasione della sua dodicesima edizione, hanno deciso di dedicare ad Astor Piazzolla una mostra fotografica che resterà fruibile gratuitamente in via Zanardelli per i prossimi due mesi., co - organizzatore della mostra, ha parlato della sua genesi, spiegando com'è nata l'idea dell'allestimento: "Siamo arrivati alla dodicesima edizione dell'"International Trani Tango"; ogni anno cerchiamo delle connessioni fra la cultura del tango e quella della città di Trani. La storia di Astor Piazzolla è importante perché i suoi nonni sono partiti dalla città di Trani all'inizio del '900 e si sono spostati in Argentina. Da lì naturalmente è nata la vita di Astor Piazzolla. La mostra nasce per questo: per celebrare Astor Piazzolla e le nostre le radici; per osservare e fruire delle proprie radici e dei propri alberi genealogici. Abbiamo creato questa prima mostra in via Zanardelli per raccontare un po' la vita di Astor Piazzolla e, naturalmente, la sua composizione in ambito musicale. Avendo collaborazioni con la "Fondacion Astor Piazzolla" e anche con il consolato argentino, con l'Enit Italia Argentina e con la moglie di Piazzolla, Laura Escalada, ci siamo fatti aiutare nell'allestimento, cercando i momenti più topici della vita del musicista, perché sono tantissimi e racchiuderli in 16 tavole non è stato facilissimo."Grande soddisfazione ha mostrato l'assessore: "Siamo orgogliosi; l'amministrazione tutta ha voluto questo evento. Gli ideatori sono veramente delle eccellenze del nostro territorio, perché questa volta hanno deciso di estendere la settimana dedicata al tango anche con una mostra fotografica, ed è importante perché richiama un'arte. Siamo soddisfatti anche per la condivisione e la partecipazione dei cittadini, e questa è sicuramente la cosa più importante: tutti i commercianti di via Zanardelli, anche gli stessi residenti e – soprattutto - le ragazze di #tranifiorisce, questa associazione nata spontaneamente e supportata poi dell'amministrazione, che mira a valorizzare il centro storico, hanno dato il loro contributo alla buona riuscita della mostra. Quindi non posso che esprimere, a nome dell'intera amministrazione e del sindaco, la nostra soddisfazione e il nostro orgoglio per questa mostra fotografica che rimarrà qui per due mesi."Presente anche l'assessore, che ha sottolineato l'importanza del legame tra la cultura argentina e quella italiana e tranese, in particolare: "In realtà, con il nome di Astor Piazzolla, il ponte c'è sempre stato. Ultimamente abbiamo avuto la riscoperta di questo personaggio e della sua musica; quindi, possiamo dire di avere un ponte fra Trani e l'Argentina."