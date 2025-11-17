Il Duo Foto Adriana Fabrizio" />
Il Duo "Tangos Sonos". Foto Adriana Fabrizio
Grande successo per i “Tangos Sonos” a Palazzo Discanno a Trani

Il concerto fa parte della stagione concertistica “Armonie Naturali” della Fondazione “Aldo Ciccolini – ETS” ed è stato coorganizzato con “Inmovimento APS”

Trani - lunedì 17 novembre 2025 08.00
La musica d'autore è stata ancora una volta protagonista a Trani con il concerto dei "Tangos Sonos", il duo pianistico formato dai fratelli Nicola Daniele Ippolito e Antonio Ippolito, che si sono esibiti nel bellissimo salone di Palazzo "Discanno" coinvolgendo il pubblico con il ritmo seducente e misterioso del tango. I due fratelli si sono esibiti al pianoforte e al bandonéon.

Protagonisti della serata, sicuramente, le composizioni di Astor Piazzolla, con "Oblivion", "Adios nonino" e l'indimenticabile "Libertango", ma anche altri brani famosissimi della tradizione italo argentina (sì, perché nella tradizione musicale argentina c'è tanta italianità, in particolare tanta influenza napoletana), come "Il Postino" di Bacalov. Non sono mancati anche dei brani composti dai due musicisti che hanno tratto ispirazione dai cartoni animato e dai grandi cantautori italiani.

Il concerto è stato un successo, registrando il tutto esaurito per un programma ricco di passione e di tradizione; il tango argentino ha incontrato la pugliesità, come nelle intenzioni degli organizzatori: l'associazione "Aldo Ciccolini ETS" ma soprattutto "Inmovimento APS" che da anni è attiva nella promozione della cultura del tango in Puglia. Il ponte tra la Puglia, e in particolare la città originaria di Astor Piazzolla, cominciato ormai tanti anni fa con i primi contatti con la vedova del grande artista, continua a crescere anche grazie a questi eventi di grande importanza culturale.
  • Astor Piazzolla
  • Tango
