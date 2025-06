«International Trani Tango» una Settimana di passione argentina sotto la Cattedrale

Social Video 6 minuti International Trani Tango, la presentazione della XII edizione Tonino Lacalamita

Festa Argentina d'Apertura (Domenica 6 luglio): La kermesse si aprirà con una grande festa in Piazza della Repubblica (dalle ore 19) che celebrerà la cultura musicale e gastronomica argentina e pugliese. Spazio al tango, ma anche alla cumbia e ai balli latinoamericani, con degustazioni di piatti che fondono le eccellenze di entrambe le tradizioni.

Tango "Fuori Porta" ed Escursioni Culturali (Lunedì 7 - Mercoledì 9 luglio): Novità assoluta di quest'anno, i partecipanti potranno esplorare alcuni dei luoghi più iconici della Puglia. Sono previste escursioni a Polignano a Mare e Castel del Monte (sito UNESCO), con visite guidate, degustazioni di prodotti tipici e milonghe al tramonto in luoghi suggestivi come Piazza San Benedetto a Polignano. Mercoledì 9 luglio, la prima milonga in Piazza Duomo, con show e l'orchestra Flirtango, segnerà l'inizio del vivo dell'evento a Trani.

Un Omaggio alle Radici di Piazzolla: Trani sarà una tappa particolarmente emozionante, con percorsi nel centro storico per ripercorrere le orme della famiglia Piazzolla, visitando i luoghi che Astor stesso esplorò nel suo breve soggiorno del 1987.

Seminari e Lezioni con i Grandi Maestri (Giovedì 10 - Domenica 13 luglio): Si entrerà nel cuore tecnico del festival con seminari e lezioni pomeridiane tenuti dai migliori insegnanti del mondo. La splendida cornice della Biblioteca Giovanni Bovio, nella Sala Ronchi, ospiterà sessioni di coppia, tecnica femminile e maschile. Oltre ai direttori artistici Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto (cittadini onorari di Trani), torneranno coppie amate come Vanesa Villalba e Facundo Pinero, Lucila Cionci e Joe Corbata, e molti altri.

Milonghe e l'Orchestra Color Tango: Le serate culmineranno con le attesissime milonghe sul grande palco di Piazza Duomo. L'edizione 2025 sarà impreziosita dalla presenza dell'Orchestra Color Tango, fondata nel 1989 da Roberto Álvarez, considerata l'ensemble più importante al mondo per la sua forza e capacità di interpretare anche i difficili brani di Piazzolla.

Trani si prepara a danzare al ritmo del tango argentino per un'intera settimana. Dal 6 al 13 luglio, la dodicesima edizione dell'trasformerà la città pugliese in un crocevia di culture e passioni, attirando centinaia di ballerini e appassionati da ogni angolo del mondo, dalla Cina al Giappone, dagli Stati Uniti all'Argentina, tutti pronti a farsi avvolgere dall'incanto di ballare ai piedi della maestosa Cattedrale, con il mare di Trani a fare da sfondo. Organizzato dall'associazione, l'evento è molto più di un semplice festival di danza; è una celebrazione della cultura argentina e un profondo tributo al legame storico tra Trani e il tango, radicato nella figura leggendaria di Astor Piazzolla. Il nonno del maestro del tango moderno, Pantaleón Piazzolla, era infatti un pescatore tranese emigrato in Sud America, la cui storia ha creato un ponte culturale che il festival continua a celebrare e rinnovare ogni anno.L'edizione 2025 si preannuncia la più lunga di sempre, con un'offerta ancora più ricca e un'esperienza immersiva per i partecipanti:"Per questa nuova edizione abbiamo deciso di far vivere un'esperienza ancora più immersiva alle centinaia di persone in arrivo da ogni parte del mondo e far conoscere loro non solo Trani, ma anche alcuni dei luoghi più affascinanti della Puglia," anticipa, di, che organizza il festival conVernice sottolinea come i partecipanti, un "turista di alto livello" con un elevato potere di spesa, beneficino non solo dell'ospitalità alberghiera e della ristorazione, ma anche delle boutique, enoteche e dell'artigianato locale, generando una vetrina prestigiosa per l'intera economia tranese.L'edizione 2025 sarà anche all'insegna dell'inclusione. Come racconta Giuseppe Ragno, la festa argentina unirà culture distanti, e ci sarà spazio per l'esibizione di coppie vincitrici dei campionati italiani Fidesm (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) come Francesca Panella e Roberto Occhioni, e ballerini di parandance (danza in carrozzina) come Elisa Pascali con Federico Morgani. Non mancherà il sostegno del progetto "Trani Autism Friendly", con l'emozionante esibizione di ragazzi con disturbo dello spettro autistico, che hanno lavorato con i maestri Padovano e Guglielmi.Il sindacoha plaudito al lavoro degli organizzatori, riconoscendo il festival come un "importante attrattore turistico" e un traguardo "irraggiungibile per tanti" per la sua complessità organizzativa ed economica. Ha inoltre ribadito l'impegno per valorizzare la figura di Astor Piazzolla, ormai un'icona cittadina, con un possibile futuro museo a lui dedicato, nell'ottica di promuovere il "turismo delle radici".L'è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, a testimonianza del suo riconosciuto valore culturale e turistico. La manifestazione offrirà anche eventi gratuiti per la cittadinanza, inclusi concerti serali e una ML'auspicio degli organizzatori è che questo evento continui a "unire due città che rappresentano il Sud del mondo, facendo scoprire non solo la musica, ma anche la tradizione gastronomica dei due paesi", consolidando Trani come capitale internazionale del tango e delle radici.