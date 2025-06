TangAut, lezioni di tango per i ragazzi del Trani Autism Friendly

Prosegue l'iniziativa nata nel 2024 grazie alla collaborazione tra l'accademia di tango argentino Para Dos, dei maestri Valentina Guglielmi e Miky Padovano, e il Trani Autism Friendly, protocollo istituzionale del Comune di Trani che ha permesso ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico di poter sperimentare i benefici della danza. I noti benefici del ballo e del tango in questo caso particolare, che grazie alle posizioni ben strutturate, strette e avvolgenti, è in grado di stimolare e migliorare la socializzazione sia tra i ragazzi che con le persone esterne a loro. "Questa progettualità permette ai ragazzi di imparare nuovi passi e migliorare la socializzazione, abbiamo ritenuto giusto e opportuno riprendere l'esperienza, per cui ringrazio l'associazione Para Dos che ha messo a disposizione spazi e professionisti", così Fabrizio Ferrante, vicesindaco e referente istituzionale del Taf, annuncia la seconda edizione dell'iniziativa. Il confronto con l'altro assume un aspetto più rassicurante grazie all'approccio mediato dalla musica, che permette un contatto diretto, fisico, occhi negli occhi, situazioni che solitamente mettono a disagio i soggetti autistici. Con la professionalità di Valentina Guglielmi e Miky Padovano dell'accademia Para Dos e dei loro collaboratori, genitori ed educatori dei ragazzi sono stati coinvolti nelle lezioni settimanali con pazienza ed entusiasmo, e i risultati sono più che evidenti, e lo conferma il maestro Padovano: "I risultati sono ottimi, grazie al contatto del tanto e alla continuità delle lezioni, la fiducia in se stessi è aumentata e li vediamo felici di poter partecipare alle lezioni". "È un'esperienza bellissima e profonda, il tango è una disciplina che diventa una terapia. I ragazzi sono allegri e disciplinatissimi e tante volte sono loro stessi a riprendere i nostri errori", così Irene Cornacchia, appassionata di tango, racconta le emozioni dei ragazzi che segue in veste di volontaria durante le lezioni. Tanta è la voglia di mettersi in gioco e cresce l'attesa per l'esibizione durante l'imminente nuova edizione dell'International Trani tango, in programma a Trani dal 6 al 13 luglio