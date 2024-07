Zotto e Guspero salutano Trani con un omaggio a Piazzolla

Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero salutano Trani con El barrio de Astor, uno spettacolo intriso di emozione accompagnati dalla musica dal vivo dell'orchestra Lo que vendrà con cui trasporteranno il pubblico nelle atmosfere dei quartieri di Buenos Aires, in quei barrios dove il tango è nato e si è evoluto, diventando immortale con il tocco unico del musicista originario di Trani. La Zotto tango omaggia così la figura di Astor Piazzolla in una serata tra musica e tango sotto le stelle della suggestiva terrazza Davide Santorsola, martedì 23 luglio alle ore 21 (palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani, 51), a cura del maestro Zotto, che ha personalmente firmato la regia e la coreografia dell'intero spettacolo.Un viaggio emozionante nel passato e a pochi passi dal quartiere in cui sono nati gli avi del musicista, per ricreare storie magiche e appassionanti tra note e passi di danza. Prosegue così la scia di grande successo dell'ultima edizione dell'International Trani Tango, vissuta intensamente da ballerini arrivati da tutto il mondo, e termina con l'esibizione dei direttori artistici del festival, capaci come pochi altri al mondo di emozionare anche chi non balla. Lo spettacolo sarà poi l'occasione per scoprire altri talenti della regina del Festival di Trani, Daiana Guspero. L'artista, oltre all'indiscutibile e noto talento nel ballo, ha dimostrato destrezza anche nella conduzione, in cui si è cimentata durante le serate della kermesse in piazza Duomo, e mercoledì sarà sarà Tj per una notte, durante la milonga che chiuderà la serata.Per acquistare il ticket palazzo Beltrani o www.vivaticket.com