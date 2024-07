Da domani il Festival del Tango, attesi ballerini da tutto il mondo

Terminata l'attesa per l'XI edizione dell'International Trani Tango che accoglierà un esercito di oltre 700 appassionati ballerini da tutto il mondo a partire da domani, giovedì 11 luglio, con seminari e lezioni tenuti dai più prestigiosi maestri di fama mondiale, a partire da Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, anche quest'anno apprezzati direttori artistici della kermesse che farà brillare la città di origine della leggenda del tango Astor Piazzolla.Quattro giorni dedicati al ballo che ha affascinato il mondo varcando i confini del sud America, e spinge tantissimi a viaggiare da ogni continente per cercare i posti più belli in cui ballare. Grazie all'impegno di Claudia Vernice e Giuseppe Ragno (ASD InMovimento), partiti dal desiderio di regalare il giusto onore alle radici tranesi di Astor Piazzolla, il festival è cresciuto tanto da rendere Trani una tappa imperdibile: Australia (Victoria), Taiwan (Taipei) Hong Kong e Cina (Shanghai), Stati Uniti (California) e Canada (Montreal), Turchia (Istanbul) sono solo alcuni dei paesi di origine dei ballerini in arrivo in Puglia, non mancheranno tangueros da Londra e Parigi, Paesi Bassi e Romania e altri paesi europei, senza dimenticare i fedelissimi da Venezia, Torino e Roma e, naturalmente, i pugliesi. Tra i Grandi Eventi della Regione Puglia, la manifestazione è maturata sia sul fronte culturale sia su quello dei numeri, grazie anche al fascino della Cattedrale romanica affacciata sul mare, meravigliosa ad ogni ora del giorno, con l'accogliente pedana da ben 400 mq che permetterà di ballare fino alle prime ore dell'alba.Non resta che aspettare l'avvio dell'undicesima edizione dell'International Trani Tango con le coppie di maestri protagoniste di seminari e milonghe (Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, Vanesa Villalba e Facundo Pinero, Lucila Cionci e Joe Corbata, Marcela Guevara e Stefano Giudice, Roberta Beccarini e Pablo Garcia, Ludovica Antonietti e Cristian Luna, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Guglielmi e Miky Padovano) e le tre orchestre (Sonder Tango, Tango Spleen, Tango Sonos), i tj (Huracan, Settimo, Madia, Fortuna del Prete), con suoni e atmosfere che anche quest'anno attraverseranno tutta la città già al tramonto sul porto e nelle vie del centro storico, oltre naturalmente ai seminari pomeridiani di Palazzo San Giorgio, per poi arrivare all'attesissimo appuntamento della milonga serale, in quello che è entrato di diritto tra gli appuntamenti più attesi della stagione estiva.