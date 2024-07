Omaggio ad Astor Piazzolla, il tango di Zotto e Guspero sotto le stelle di Trani

La magia della coppia Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero sulle note dell'orchestra Lo que Vendrà ha incantato gli spettatori accorsi sulla Terrazza Santorsola di Palazzo Beltrani per lo spettacolo El barrio de Astor, un omaggio in musica e danza alla storia di Astor Piazzolla che ha stravolto il modo di scrivere, intendere e ballare il tango, e anche alle sue origini tranesi. Una serata sotto le stelle d'estate con l'alchimia unica e mai banale di Zotto e Guspero, coppia di talento e grande fascino nel ballo e nella vita, tra i ballerini più apprezzati al mondo, che come poche riesce ad interpretare il tango di Piazzolla, con una naturalezza ed emozione che traspare nei passi e negli sguardi sia sulle note più struggenti e passionali che nei passaggi allegri dei virtuosismi.A pochi passi da via Beltrani infatti si trova la piccola abitazione di Pantaleone Piazzolla, nonno del musicista che, emigrato in Argentina, ha inconsapevolmente creato le basi per una commistione di sonorità e cultura che ha regalato al mondo il genio musicale di Astor. Lo spettacolo, arricchito dalla musica dal vivo dei musicisti della Lo que Vendrà, ha entusiasmato il pubblico e guidato le coreografie del maestro Zotto che ha firmato anche la regia dello spettacolo, ha accompagnato gli spettatori nelle atmosfere dei quartieri di Buenos Aires, in quei barrios dove il tango è nato e si è evoluto, diventando immortale con il tocco unico del musicista originario di Trani.Si chiude con un ennesimo successo l'ultima edizione dell'International Trani Tango, che si prepara già a brillare per la dodicesima edizione nel 2025 con sorprese che renderanno ancora più saldo il legame tra Puglia e Argentina