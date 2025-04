Coppa Puglia, semifinale d’andata amara per la Polisportiva: vince il Trinitapoli 1-0

, grazie ad una rete giunta in pieno recupero., si è disputato domenica pomeriggio al 'Comunale' di Trinitapoli, che si rivela nuovamente un campo ostico per i tranesi, dal momento che l'unica sconfitta stagionale - prima di questa - era arrivata l'ultimo 3 novembre, giornata nella quale la Polisportiva cadde nell'esordio in campionato. Da quel momento in poi, la musica era completamente cambiata per la squadra del presidente Abruzzese, arrivata a vincere il proprio girone, raggiungendo la meritatissima promozione in Seconda Categoria.Quanto alla cronaca, la gara è stata fortemente influenzata dalla consistente pioggia e da un forte vento. La prima frazione di gioco non regala alcuna emozione, eccetto una punizione di Morea che però non impensierisce il portiere avversario. Nel secondo tempo viene fuori maggiormente la Polisportiva che, prima con Youssef e poi con Pacini, va due volte vicine alla rete del vantaggio. Successivamente ci prova ancora Morea, con una conclusione bloccata dall'estremo difensore di casa.. Polisportiva battuta dunque di misura.