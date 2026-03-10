Polisportiva Trani
Polisportiva Trani
Calcio

La Polisportiva Trani rimonta la Virtus Molfetta e intravede la promozione: vittoria per 2-1

Ai tranesi basterà battere il Sant’Agata per essere promossi in Prima Categoria

Trani - martedì 10 marzo 2026
Seconda Categoria, è terminata, domenica 8 marzo, la 21esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani, reduce dal prezioso pareggio esterno nello scontro diretto contro l'Accademia Calcio Monte, torna immediatamente al successo, battendo in rimonta la Virtus Molfetta: al 'Capirro Sport Village' termina 2-1. Decisiva la doppietta di Anastasia.

Con questa vittoria, la Polisportiva Trani sale a quota 55 punti in classifica, avvicinandosi notevolmente alla promozione in Prima Categoria. I tranesi hanno infatti bisogno solamente di due punti per la matematica certezza di essere promossi, meritatamente, e con largo anticipo. Il prossimo avversario dei biancazzurri sarà il Sant'Agata di Puglia, in trasferta.

Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa G, Tortosa M, Campanale, Cafagna, Dell'Oglio, Amorese, Patruno M, Anastasia, Morea. Il primo squillo della gara è di marca molfettese, attento Crisantemo. Al 18' ci prova Atif con un pallonetto che però termina alto. Dieci minuti più tardi tentativo di Dell'Oglio, impreciso. Si va a riposo sullo 0-0.

Al 48' la Virtus Molfetta passa in vantaggio: svarione difensivo dei tranesi, ne approfitta l'attaccante avversario che porta i suoi sullo 0-1. Dura poco la gioia biancorossa: dopo qualche minuto Atif ara la fascia con bravura, serve Anastasia che con prepotenza e scelta di tempo eccezionale trafigge l'estremo difensore molfettese: 1-1. La Polisportiva Trani non molla, e al 70' ancora Anastasia realizza la rete del 2-1. Nel finale i tranesi sfiorano il tris con Pacini e Dinoia, ma il match termina così.
  • Polisportiva Trani
Altri contenuti a tema
Pari e rimpianti per la Polisportiva Trani: è 0-0 contro l’Accademia Calcio Monte Pari e rimpianti per la Polisportiva Trani: è 0-0 contro l’Accademia Calcio Monte I tranesi mantengono un importante distacco dal secondo posto
La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto Un distacco enorme, a sole 7 giornate dal termine del campionato
La Polisportiva Trani intravede l’obiettivo: Gioventù San Severo sconfitto 1-5 Calcio La Polisportiva Trani intravede l’obiettivo: Gioventù San Severo sconfitto 1-5 Decima vittoria consecutiva per i tranesi: che percorso!
La Polisportiva Trani fatica, ma vince ancora: Elce battuto 2-1 Calcio La Polisportiva Trani fatica, ma vince ancora: Elce battuto 2-1 I tranesi consolidano il +10 sul secondo posto
Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1 Calcio Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1 I tranesi allungano a dieci punti sul secondo posto. Decide Amorese
Vittoria e allungo in vetta per la Polisportiva Trani: 1-0 al Sannicandro. Decide Desimine Vittoria e allungo in vetta per la Polisportiva Trani: 1-0 al Sannicandro. Decide Desimine I tranesi rafforzano il primo posto, portandosi a +7 dal secondo
Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3 Calcio Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3 I tranesi consolidano il primo posto, salendo a quota 36
La Polisportiva Trani è inarrestabile: Real Rodi Garganico battuto 0-9 La Polisportiva Trani è inarrestabile: Real Rodi Garganico battuto 0-9 I tranesi consolidano il primo posto, a +5 dalle inseguitrici
Maxi operazione dei Carabinieri: scoperti nell’Alta Murgia depositi di auto rubate smontate
10 marzo 2026 Maxi operazione dei Carabinieri: scoperti nell’Alta Murgia depositi di auto rubate smontate
Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo
10 marzo 2026 Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo
Trani, De Feudis boccia il decennio Bottaro: «Amministrare l’esistente non significa governare il futuro»
10 marzo 2026 Trani, De Feudis boccia il decennio Bottaro: «Amministrare l’esistente non significa governare il futuro»
Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23
10 marzo 2026 Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23
“Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET
10 marzo 2026 “Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET
L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+
10 marzo 2026 L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+
Il prof. Giuseppe De Simone denuncia la mancanza di trasparenza per la scelta degli scrutatori per il referendum
10 marzo 2026 Il prof. Giuseppe De Simone denuncia la mancanza di trasparenza per la scelta degli scrutatori per il referendum
Il Trani scrive la storia e vola in Belgio per l'Identity Cup
9 marzo 2026 Il Trani scrive la storia e vola in Belgio per l'Identity Cup
Un tranese tra i leader globali dell'innovazione
9 marzo 2026 Un tranese tra i leader globali dell'innovazione
Si è aperta ieri la seconda edizione della rassegna “Un tè classico” a Palazzo delle Arti “Beltrani”
9 marzo 2026 Si è aperta ieri la seconda edizione della rassegna “Un tè classico” a Palazzo delle Arti “Beltrani”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.