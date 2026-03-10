La Polisportiva Trani rimonta la Virtus Molfetta e intravede la promozione: vittoria per 2-1

Seconda Categoria, è terminata, domenica 8 marzo, la 21esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani, reduce dal prezioso pareggio esterno nello scontro diretto contro l'Accademia Calcio Monte, torna immediatamente al successo, battendo in rimonta la Virtus Molfetta: al 'Capirro Sport Village' termina 2-1. Decisiva la doppietta di Anastasia.Con questa vittoria, la Polisportiva Trani sale a quota 55 punti in classifica, avvicinandosi notevolmente alla promozione in Prima Categoria. I tranesi hanno infatti bisogno solamente di due punti per la matematica certezza di essere promossi, meritatamente, e con largo anticipo. Il prossimo avversario dei biancazzurri sarà il Sant'Agata di Puglia, in trasferta.Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa G, Tortosa M, Campanale, Cafagna, Dell'Oglio, Amorese, Patruno M, Anastasia, Morea. Il primo squillo della gara è di marca molfettese, attento Crisantemo. Al 18' ci prova Atif con un pallonetto che però termina alto. Dieci minuti più tardi tentativo di Dell'Oglio, impreciso. Si va a riposo sullo 0-0.Al 48' la Virtus Molfetta passa in vantaggio: svarione difensivo dei tranesi, ne approfitta l'attaccante avversario che porta i suoi sullo 0-1. Dura poco la gioia biancorossa: dopo qualche minuto Atif ara la fascia con bravura, serve Anastasia che con prepotenza e scelta di tempo eccezionale trafigge l'estremo difensore molfettese: 1-1. La Polisportiva Trani non molla, e al 70' ancora Anastasia realizza la rete del 2-1. Nel finale i tranesi sfiorano il tris con Pacini e Dinoia, ma il match termina così.