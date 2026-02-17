La Polisportiva Trani intravede l’obiettivo: Gioventù San Severo sconfitto 1-5

Seconda Categoria, è terminata, domenica 15 febbraio, la 18esima giornata di campionato: la, reduce dal sofferto successo interno contro l'Elce, inizia ad intravedere l'obiettivo, battendo anche ile centrando la: al 'Ricciardelli' terminaper i tranesi, vittoriosi grazie ad un'ottima prestazione. Decisive le firme di Tortosa M, Morea (x2), Dinoia e Anastasia.Con questo successo, la Polisportiva Trani si avvicina sempre di più alla promozione in, salendo a, a +10 sul secondo posto. Otto giornate al termine della stagione, un cammino sin qui perfetto per i biancazzurri, conin campionato. 68 reti realizzate e solamente 12 subite.Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Magnifico, Atif, Erminio, Persichella, Campanale, Tortosa M, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Patruno M, Dinoia. Le prime occasioni del match sono del Gioventù San Severo, attento Magnifico. Qualche minuto più tardi la Polisportiva Trani passa in vantaggio, grazie allo stacco imperioso di Tortosa Maicol: 0-1, risultato con cui si va a riposo.Ad inizio ripresa, i padroni di casa colpiscono la traversa. Al 49' il San Severo pareggia con Pettolino: 1-1. Pensa inserisce Morea, che cambia il volto del match, firmando l'1-2 al 62' su un cross con i contagiri di Atif. Dieci minuti più tardi i tranesi calano il tris, questa volta con il solito Dinoia che siede l'avversario e deposita in rete l'1-3. Successivamente arriva un rosso diretto per il San Severo, che resta in dieci. Ne approfitta la Polisportiva Trani che dilaga prima con Morea, che trova la doppietta, e nel finale con Anastasia, che sigla il